Unioni di Comuni, la Regione mette sul piatto 400mila euro

La Spezia - Stanziati 404mila euro di contributi alle Unioni di Comuni. Ad annunciarlo è l’assessore regionale allo Sviluppo dell’entroterra, Stefano Mai. “Si tratta di finanziamenti dedicati alle Unioni di Comuni in essere al 31 agosto del 2019 – spiega l’assessore Mai – I finanziamenti saranno concessi tramite la partecipazione al bando regionale a cui possono accedere le Unioni che gestiscono in forma associata almeno una funzione comunale fondamentale o un servizio riconducibile a queste funzioni. Per fare domanda è necessario che le Unioni siano in possesso del Codice fiscale, di una funzione di tesoreria, di un codice iban, di un organo di revisione economico-finanziaria e del bilancio di previsione 2018 e del rendiconto 2017 approvati”.



“Sarà possibile godere di un finanziamento massimo di 60mila euro – prosegue l’assessore Mai – i fondi saranno ripartiti secondo la graduatoria del bando che attribuisce dei punteggi in base al numero e alla tipologia di funzioni aggregate esistenti. Le domande si possono inviare a Regione Liguria entro il 14 novembre di quest’anno. I fondi verranno liquidati in un’unica soluzione e dovranno essere destinati alle spese che riguardano la gestione unificata. In questo caso è possibile che siano finanziate anche le funzioni che saranno unificate entro il 30 settembre del 2020, l’importante è che siano indicate nello schema di previsione delle spese che dovrà essere allegato alla domanda”.