Unicredit sostiene Sanlorenzo con 15 milioni di euro

La Spezia - Unicredit ha perfezionato nei giorni scorsi un finanziamento di 15 milioni di euro ed una nuova linea di credito per rilascio garanzie estero per 10 milioni con il cantiere Sanlorenzo Spa destinato a supportare una parte dei futuri investimenti in capacità produttiva e la costante crescita di fatturato della società.

Sanlorenzo è tra i primi cinque produttori del mondo nel settore della nautica. Il cantiere, con sedi alla Spezia, Ameglia, Viareggio ha chiuso il 2016 con un fatturato di 314 milioni di euro, +42% rispetto ai 220 milioni del 2015 superando il fatturato 2008 pre-crisi.

Con questa operazione UniCredit conferma il proprio impegno in favore delle aziende italiane della cantieristica nautica, un settore dove il Made in Italy gioca, a livello globale, un ruolo di primaria importanza. L’operazione è stata strutturata dall’Area Corporate Toscana Ovest di UniCredit coadiuvata dal team di F&A Centro Nord.

“Le nuove linee di credito saranno impiegate per la costruzione di imbarcazioni destinate al mercato mondiale", spiega il Chairman e CEO di Sanlorenzo, Cavalier Massimo Perotti. “Gli investimenti inoltre saranno utilizzati per l’espansione degli impianti produttivi, una crescita che permetterà a Sanlorenzo di far fronte alla crescente domanda del mercato internazionale”.