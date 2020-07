Una villa sul mare griffata Baglietto, ecco il Severin's

La Spezia - Si chiama Severin's ed è la nuova 'villa sul mare' firmata Cantieri Baglietto. Il nuovo 55m fa parte della piattaforma tradizionale della società, la T-Line. Le linee morbide e filanti, come pure le falchette ribassate e le prese d’aria laterali, sono quelle ben riconoscibili di Baglietto firmato Francesco Paszkowski Design che, con l’arch. Margherita Casprini, ne ha curato anche gli interni dal gusto caldo ed accogliente e al tempo stesso elegante e raffinato.

Il layout ha richiesto uno sviluppo molto particolare nato dalla collaborazione tra il Cliente, il cantiere e Francesco Paszkowski Design, e prevede 6 cabine, rendendo la barca perfetta anche per un eventuale utilizzo per charter.

Una zona conversazione con divani custom made a U accoglie l’ospite a poppa del ponte principale. Una vetrata trasparente si apre su un piacevole spazio interno/esterno in teck, allestito con un eclettico mobile bar in ottone e specchi, che accompagna l’ospite nel salone principale arredato con loose furniture Minotti sui colori caldi del sabbia, ecru e antracite con finiture in pelle e bronzo. Un enorme tavolo da pranzo rotondo in legno di quercia laccata e top in specchio bronzato domina la scena centrale di questo spazio, segnato dal marmo del pavimento che interrompe il perimetro in soffice moquette chiara. Alle spalle un grande artwall in stile moderno funge da parete divisoria e arricchisce il contesto. Nella lobby centrale un ascensore panoramico in cristallo e marmo collega i tre ponti interni. La zona di prua è interamente dedicata alla famiglia, dominata dalla suite armatoriale di 70mq, con letto centrale, cabina armadio ed ufficio separato al quale si accede sia dalla cabina che dal corridoio. I richiami in resina bronzata picchettata dei testaletto ben si armonizzano con i toni caldi del nabuk e della pelle color ghiaccio della chaise longue e dei puff sempre Minotti. Il bagno in travertino color miele e marmo coffee brown occupa tutta la larghezza di prua. 2 ulteriori cabine dedicate agli ospiti più intimi completano il ponte armatoriale.



Altre due cabine ospiti sono situate a centrobarca sul ponte inferiore. Su questo stesso ponte, collegata da scala separata, la zona crew con annessa la grande galley attrezzata per l’alta ristorazione, crew mess e 6 cabine equipaggio, mentre il comandante è alloggiato sul ponte superiore alle spalle della moderna timoneria integrata equipaggiata Telemar.

Sul ponte superiore trova posto una ulteriore cabina interpretata dall’armatore come spazio polifunzionale: arredata con divano letto e due pullman bed, questa zona può facilmente trasformarsi in cabina ospiti, massage room o play room a seconda delle esigenze. Una zona giorno con area conversazione e tavolo da gioco, completa gli spazi interni dell’imbarcazione. All’esterno, su questo stesso ponte, un tradizionale tavolo da pranzo per 12 persone, zona conversazione a poppa e area bar.



Degno di nota il ponte sole, ormai marchio di fabbrica delle imbarcazioni Baglietto firmate Paszkowski. 150mq interamente dedicati alla vita all’aria aperta e alla socializzazione. La zona di poppa è occupata da lounge bed e lounge chairs freestanding firmati Tribu mentre all’ombra dell’alberetto si trova un’area relax che può trasformarsi in dining grazie a tavolini pop up. Lo spazio a prua è occupato da una grande piscina, zona bar e area prendisole.

L’area poppiera solitamente dedicata al garage è stata liberata dai tender, spostati a prua sul ponte superiore, ed offre grande spazio al beach club con doppio accesso. Spazio privilegiato di 55 mq a contatto con il mare, l’area beach offre una meravigliosa zona SPA sul mare con gym, bagno turco e zona relax. Un maxi schermo di ca. 6mq occupa tutta la parete interna in quest’area.