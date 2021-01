Una targa per l'ingegner Costanzo "riferimento tecnico e gentiluomo"

La Spezia - Porta il nome dell'ingegnere Giampiero Costanzo la sala riunioni della sede del consorzio Iveco-Oto Melara. Una targa in memoria del dirigente, punto di riferimento del gruppo e della fabbrica spezzina per tanti anni, è stata scoperta nelle scorse settimane. "Dirigente responsabile vendite nella linea di business dei sistemi terrestri di Leonardo, scomparso prematuramente lo scorso 7 dicembre alla Spezia, l'ingegner Costanzo ha dato un contributo fondamentale per lo sviluppo dei veicoli blindati del CIO, dall'Ariete al Dardo, dalla Centauro I al VBM Freccia fino all'ultima sua creatura: la Centauro II. Il CIO e l'Esercito Italiano devono molto all'ingegner Costanzo che lascerà un vuoto incolmabile in chi lo ha conosciuto e stimato come riferimento tecnico assoluto ma, prima di tutto, come gentiluomo".