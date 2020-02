Una nuova grande agenzia di comunicazione, la direzione strategica è di uno spezzino

La Spezia - Jack Blutharsky entra a far parte di Orange Media Group, gruppo specializzato nel settore delle produzioni video, cinematografiche e digitali. Si allargano gli orizzonti per l’agenzia di comunicazione bolognese, che nel corso di 20 anni ha lanciato sul mercato brand che oggi sono grandi successi grazie a idee e linguaggi mai consueti (Almaverde Bio, Ottica Avanzi/Grand Vision, Fileni, Patata Selenella, Iperceramica) e contribuito a rafforzare la comunicazione di importanti marchi del nostro made in Italy come Mapei e FAAC. Un'agenzia più digital, social e strutturata per l'advertisment, questa la mission che il management si pone fin dai primi mesi di questo 2020. Una scelta che permetterà a Jack Blutharsky di crescere, aggredire nuovi mercati e offrire soluzioni e servizi ancora più omnichannel.

Andrea Maffini è il nuovo CEO. La direzione generale e operativa della sede di Bologna continua ad essere affidata a Fabio Longhi e Gabriella Poggi, fondatori dell'agenzia; Andrea Ruggeri viene confermato creative director, mentre il direttore del new business strategico sarà Milo Campagni.



Orange Media si occupa da anni di produzioni video in modalità multicanale. Recentissima è la creazione di una unit interna che sviluppa soluzioni di Virtual Reality, supportate dai nuovi sistemi di intelligenza artificiale, per applicazione nei settori dell’intrattenimento, della cultura, turismo, promozione del territorio e per il mercato corporate. Oltre a Jack Blutharsky, oggi fanno parte del gruppo Lynx Multimedia Factory, azienda con basi a Roma e Milano che si occupa di animazione, publishing e intrattenimento multimediale per bambini; High Quality Italy, azienda che si occupa di internazionalizzazione per lo sviluppo e la competitività delle imprese e la valorizzazione del Made in Italy all'estero e la Fondazione ITS Roberto Rossellini, Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione.