Una nave da 30 nodi per le forze speciali della Marina Militare

La Spezia - Un'altra commessa portata a termine in linea con i tempi del contratto. Intermarine, controllata del Gruppo industriale Immsi, ha consegnato oggi alla Marina Militare la seconda UNPAV (unità navale polifunzionale ad alta velocità) della Classe Cabrini intitolata alla medaglia d'oro al valore militare Tullio Tedeschi. L'ordine per due nuovi mezzi da mettere a disposizione del Comsubin risaliva al 2016 per un valore di 40 milioni di euro. La prima nave, denominata Angelo Cabrini, era stata consegnata lo scorso luglio.

Non si è tenuta la cerimonia di consegna formale prevista per oggi a causa delle direttive disposte dal governo e dal governatore della Regione Liguria circa le manifestazioni e i luoghi di assembramento in merito al contenimento del contagio da Covid-19.

L'ultima nata è intitolata al capo di terza classe meccanico della Regia Marina, Tullio Tedeschi, decorato per l'affondamento dell'incrociatore pesante inglese York, avvenuto il 26 marzo 1941 nella Baia di Suda a Creta. Tedeschi è mancato nella sua città natale, Isernia, il 2 novembre del 1987. Può ospitare un equipaggio di 27 persone tra fisso e team delle forze speciali imbarcato, è costruita in materiale composito, ha una lunghezza di 44.16 metri fuori tutto, una larghezza di 8.4 metri per 1.5 metri di immersione, e un dislocamento di 190 tonnellate. L’unità è caratterizzata da un’elevata automazione che garantisce il contenimento del numero dei componenti dell’equipaggio.