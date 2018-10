Una dolce visita in porto, arrivano i rappresentanti della Lindt

Ospiti del terminal Contship insieme allo spedizioniere svizzero Lamprecht.

La Spezia - Una delegazione di rappresentanti dei produttori di cioccolato Lindt & Sprungli ha visitato il porto spezzino negli scorsi giorni. Insieme a loro alcuni emissari dello spedizioniere svizzero Lamprecht. Ad accoglierli i rappresentanti del Gruppo Contship - Roberto Scotto, Franco Placa, e Daniele Testi - che hanno colto l’occasione per sottolineare ancora una volta i vantaggi operativi e commerciali legati all’utilizzo dell’opzione spezzina e i risparmi tangibili connessi alla riduzione dei costi di inventario, possibili grazie a tempi di transito più brevi.



“Avere due pesi massimi come Lamprecht e Lindt & Sprungli qui alla Spezia è per noi un grande piacere – ha dichiarato Daniele Testi – queste visite sono importanti per mostrare la componente hardware del nostro sistema logistico integrato (area operativa, equipaggiamento di banchina e mezzi di piazzale) ma anche per dare visibilità alla parte software, ovvero quella miriade di attività, processi e interazioni, che rendono possibile il funzionamento efficiente di una macchina così complessa. E’ molto confortante registrare una sensibilità crescente da parte dei cargo owner rispetto al tema della sostenibilità".



Sono sempre di più le grandi aziende che inseriscono tra i propri obiettivi strategici la riorganizzazione della propria supply chain; una riorganizzazione che spesso passa proprio attraverso un maggiore utilizzo dell’opzione intermodale, più equilibrata e sostenibile a lungo termine - non solo dal punto di vista ambientale. "I risultati che stiamo raccogliendo oggi in questo ambito sono il frutto di un lavoro che dura da molti anni, e che vede il Gruppo Contship Italia impegnato su più fronti al fianco delle istituzioni locali, regionali e nazionali, per promuovere nuove opportunità di business e valorizzare appieno la vocazione internazionale del terminal spezzino e dell’opzione Southern Gateway”.