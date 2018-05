Una delegazione di Evergreen in visita al terminal LSCT

La Spezia - Visita spezzina per la delegazione di un cliente storico per il terminal LSCT, ovvero la Evergreen Maritime Corp. Tra gli ospiti erano presenti Chi-Yu Cheng, nominato da poco presidente della Evegreen Shipping Agency (Italy), Chien-Hung Lin, junior vice president del Dipartimento logistica, ed Alessandro Andreani, manager dell’agenzia Italiana Sisam.

L’incontro è stata l’occasione per fare il punto sui proficui e consolidati rapporti commerciali tra Evergreen e LSCT. Particolare attenzione è stata posta sulle ulteriori opportunità offerte presso il terminal marittimo spezzino in termini di connettività, ed in particolare il trasporto intermodale con l’ampia gamma di servizi logistici integrati offerti dal Gruppo stesso. A sottolineare la presenza presso LSCT del consorzio Ocean Alliance, durante lo svolgimento dell’incontro erano in corso al molo Fornelli, banchina Est, le operazioni di carico e scarico su una delle portacontainer impiegate all’interno del servizio MD2 – uno dei quattro servizi Asia-Med che scalano LSCT settimanalmente.



Ad accogliere la delegazione Raffaello Cioni, direttore commerciale maritime del Gruppo Contship, Antonio D. Testi, general manager LSCT, Roberto Scotto, direttore customer service LSCT e Peter Robino, del reparto maritime sales del Gruppo Contship.