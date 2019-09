Una corsa in più per Biassa e i residenti ringraziano pulendo il paese

La Spezia - Confartigianato Turismo esprime il proprio compiacimento e ringrazia pubblicamente Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore, e Kristopher Casati, assessore con deleghe, tra le altre, al trasporto pubblico locale, mobilità, ambiente e sostenibilità per l'impegno profuso nel risolvere un piccolo problema ma di fondamentale importanza per il paese di Biassa.



“Oggi vogliamo parlare di turismo e istituzioni - dichiara Antonella Simone responsabile di Confartigianato Turismo della Spezia. Dopo tante lamentele lette sulla stampa sulle cose che non funzionano, su promesse disattese e su

“va tutto male” arrivano anche le notizie positive. Nei mesi scorsi avevamo raccolto l'SOS dei residenti di Biassa che lamentavano problemi con i collegamenti con la Spezia e Riomaggiore. Questo storico borgo, a cavallo tra i due Comuni, proprio per la propria dislocazione strategica, d'estate si trasforma e vive con e per i turisti che ne apprezzano la posizione, la tranquillità, il clima e il buon cibo. Purtroppo però, come sempre, non tutto è perfetto – prosegue Simone - e alcuni inconvenienti rischiavano di lasciare un brutto ricordo ai turisti e suscitare lamentele tra i residenti. Con i rappresentati delle attività turistiche di Biassa, Andrea Cidale e Gianpaolo Gianardi, abbiamo incontrato

sia il sindaco Pecunia che l'assessore Casati ed entrambi, si sono subito attivati, prima con sopralluoghi in paese per poi passare ai fatti. Così il pulmino che rientra alla sera da Riomaggiore ora arriva fino a Biassa, il problema della raccolta rifiuti e lo sfalcio delle erbe è stato risolto ed è di oggi la notizia che finalmente da lunedì 30 settembre la Linea 19 da e

per Biassa avrà una corsa aggiuntiva in una fascia oraria che fino ad ora era scoperta e creava a tutti notevoli problemi”.



Questo impegno da parte delle amministrazioni – prosegue la nota Confartigianato - sta contribuendo anche al risveglio dell'impegno civico della comunità tanto che, la scorsa settimana, due giovani residenti, Nausica Pomini e Sara Massa, hanno ripulito dai numerosi rifiuti a bordo strada un'ampia zona del paese riempendo una ventina di grandi sacchi che poi il responsabile del servizio del Comune della Spezia ha fatto ritirare da Acam. Questa è la dimostrazione che se si

vuole, anche a piccoli passi, i problemi si possono davvero risolvere.