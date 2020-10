Un webinar per spiegare l'ecobonus 110%

La Spezia - Venerdì 30 ottobre alle 16 la Confartigianato della Spezia organizza un webinar su "Ecobonus 110% come funziona lo sconto in fattura e la cessione del credito. Aspetti tecnici, fiscali e bancari". Interverranno: Katia Orsetti, Responsabile Fiscale Confartigianato, Riccardo Sisti, Specialista Affari Crédit Agricole, Fabrizio Mori, Servizi Integrati

di Ingegneria srl. Se sei interessato ad iscriverti invia una e-mail entro giovedì 29 ottobre: formazione@confartigianato.laspezia.it ti invieremo il link per partecipare sulla nostra piattaforma certificata. Per ulteriori informazioni 0187286648-52