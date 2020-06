Un webinar per sbarcare a Hong Kong e in Cina

La Spezia - Un'ora di webinar, in pausa pranzo, per aprire nicchie di mercato e costruire ponti di opportunità con l'Asia.

Il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Filippo Lubrano incontra Stefano De Paoli, di Invest Hong Kong, lunedì 22 alle 13, online sul canale di Asialize. "Cercheremo di spiegare quali sono i settori più richiesti in Asia riguardo il Made in Italy, e quali sono le attuali opportunità sul mercato in termini di investimenti e programmi di accelerazione per startup e imprese" spiega Filippo Lubrano.



"L'ufficio italiano di InvestHK dopo anni di successi nei settori tradizionali del Made in Italy, retail del lusso, moda e accessori, sta ora puntando sui settori che sono invece prioritari per Hong Kong, come le tecnologie innovative, IA, Smart City, energie rinnovabili, Biotech, multimedia, fortemente incentivate dal governo di Hong Kong con aiuti economici e tecnologici di grande interesse" sintetizza Stefano De Paoli, che di Invest Hong Kong è il rappresentante in Italia.

Invest Hong Kong è il dipartimento del Ministero dello Sviluppo Economico del governo di Hong Kong, responsabile dell'assistenza delle aziende straniere interessate a sviluppare attività imprenditoriali nel Porto Profumato, da sempre canale d'accesso privilegiato per il mercato cinese, e che continua a esserlo nonostante i recenti scontri politici nella zona del Delta del Fiume delle Perle.



La diretta dello streaming, con possibilità di intervenire live o di rivederlo a posteriori, avverrà qui: https://www.youtube.com/watch?v=zvqM4GCys24