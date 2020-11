Un voucher "turistico" in attesa di tornare a viaggiare

La Spezia - La crisi del turismo, la mancanza dei gruppi stranieri, le limitazioni alle crociere non scoraggia le guide turistiche abilitate della Coop. Arte & Natura che anziché lamentarsi dei mancati aiuti economici si rimboccano le mani e propongono una bella iniziativa per i regali di Natale. Le guide hanno pensato che a molte persone farebbe piacere visitare le tante bellezze del nostro territorio accompagnate da qualcuno che ne racconti la storia, la cultura, l’enogastronomia dalla Spezia a Lerici, da Porto Venere alle Cinque Terre, dalla Val di Magra alla Val di Vara, visite che le nostre guide svolgono normalmente durante tutto l’anno ma non tutti ne sono a conoscenza o pensano che queste iniziative siano rivolte solo ai turisti.

Così è nata l’idea del voucher regalo, realizzati con grafiche accattivanti, uno per ogni visita guidata, che possono essere donate agli amici, ai parenti o magari scelti come cadeau aziendali. Il costo di ogni voucher varia da 10 a 25 euro (a persona) a seconda della visita e dell’eventuale degustazione abbinata.



Per ulteriori informazioni contattare: Antonella Mariotti tel. 338.4244882 - Karen Nilson tel. 333.2909560.