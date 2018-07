Un unico desk per "sotterrare l'ascia di guerra"

Pace fatta e una stretta di mano tra i noleggiatori del territorio: trovato un accordo per promuovere insieme i servizi al Terminal crociere.

La Spezia - Una firma a suo modo storica quella sottoscritta l'altro giorno in Comune tra le due reti di imprese che raggruppano i noleggi con conducente operanti nella provincia della Spezia grazie alla mediazione dell'amministrazione comunale spezzina. Negli anni la Rete Resett, rete di imprese di noleggi con conducente, si era consolidata come interlocutore unico del Terminal crociere e proponeva i propri servizi verso le Cinque Terre, Lerici, Pisa e Firenze attraverso un desk. Ma con l'aumento delle autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente rilasciate dai comuni sono iniziati i problemi visto che alcuni noleggi che non rientravano nella prima rete lamentavano di non riuscire a vendere i propri servizi ai croceristi.



Nei giorni scorsi grazie al pressing dell'assessore al Demanio e Portualità del Comune Anna Maria Sorrentino, la president della Rete Resett Claudia Alpinoli e del Presidente della Rete CabTour Giovanni Magrini hanno siglato un contratto di collaborazione alla presenza della Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, Carla Roncallo, di Giacomo Erario per Costa Crociere e di Nicola Carozza di Confartigianato. La Rete Resett, titolare di un contratto di affitto di un punto di promozione al Terminal Crociere, si è impegnata formalmente all'inserimento nei turni di partenza delle auto in servizio di quattro mezzi della flotta della Rete CabTour in tutti gli accosti della Compagnia Royal Caribbean e si è impegnata a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2018 una nuova forma di collaborazione che garantisca alle autorizzazioni delle due reti l'accesso al mercato crocieristico locale garantendo la possibilità di proporsi ai futuri gestori del Terminal crociere come un soggetto unico. Il Comune della Spezia si è altresì impegnato a patrocinare l'unità dei retisti nei confronti delle Compagnie di Navigazione che opereranno alla Spezia attraverso un punto vendita e promozione diretta ai turisti.