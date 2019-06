Un sindacato per i militari della Marina

La Spezia - Si amplia l'offerta di tutela sindacale per i marinai: nasce infatti il Sam, sindacato autonomo militare. Nella riunione costitutiva, tenutasi a Roma il 31 maggio scorso, per la Marina militare sono stati nominati il luogotenente Agostino Gucciniello e il maresciallo Antonino Bellomo responsabili del settore marina, mentre il contrammiraglio in ausiliaria Alessio Anselmi responsabile del dipartimento malattie professionali e cause di servizio.

"Il sindacato autonomo - spiegano dal Sam - nasce ufficialmente con il riconoscimento del ministro della difesa il 28 marzo 2019, la scelta di un sindacato unitario interforze è sicuramente quella ottimale per il personale militare, in quanto si propone di raccogliere militari sottufficiali e ufficiali di tutte le FFAA, che si riconoscono in problematiche univoche da confrontarsi con i legislatori e funzione pubblica come controparte. Superare il fantomatico confine di forza armata e di categorie conferisce al sindacato maggior potere contrattuale sia nei confronti degli organi di governo che nei rapporti con la difesa medesima. La necessità di una rappresentanza sindacale militare sul modello di quella operante nella polizia era ormai improcastinabile anche con la creazione dal 2005 delle forze armate esclusivamente composte da professionisti".

L'apertura alla sindacalizzazione del mondo militare è stata possibile solo in seguito alla nota sntenza della corte costituzionale del 12 aprile 2018 che autorizza anche i militari ad aderire ad associazioni a carattere sindacale ( dichiarando decaduto l'articolo1475 del dlg n° 66 del 15/3/2010 ex art. 8 legge 382 del 1978)

Naturalmente i sindacati militari si occuperanno solo della condizione militare senza minimamente inficiare sulle tematiche operative ne tanto meno è consentito ai militari il diritto di sciopero e manifestare.