Un polo dell'idrogeno tra le suggestioni per il futuro dell'area Enel

La Spezia - Prosegue a Lerici in commissione consiliare l'approfondimento sul futuro dell'area Enel. Dopo l'incontro con le forze sindacali della scorsa settimana, stamani a Palazzo civico ha fatto tappa Confindustria con la presidente Francesca Cozzani e il direttore Paolo Faconti. Il tutto con la fresca novità dell'accoglimento da parte del governo di un ordine del giorno della deputata spezzina Paita (Italia Viva) che da un lato chiede lo stop al carbone entro il 2021 e dall'altro dice no all'installazione di una centrale a turbogas. L'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Leonardo Paoletti e dall'assessore Aldo Sammartano, ha ribadito i concetti chiariti la scorsa settimana: Enel, e non il territorio spezzino, ha le spalle abbastanza larghe per mettere nero su bianco una proposta industriale sostanziosa e convincente, che vada ben oltre l'accoppiata turbogas-fotovoltaico destinata a coprire indicativamente una decina di ettari (su una settantina totali dell'area attualmente occupata dalla Montale). Pensiero condiviso – del resto a novembre il consiglio comunale si è espresso unanimemente – anche dalle parti dell'opposizione, stamani rappresentata dai capigruppo Mariachiara De Luca ed Emanuele Fresco.



L'occasione, seppur in via del tutto ipotetica, è stata propizia per entrare nella 'carne' di quel che potrebbe essere domani e dopodomani l'area ora occupata dalla centrale termoelettrica. “Non basta dire a Enel di dirci cosa vuole fare, il territorio deve avere una sua progettualità, una politica industriale – ha esordito la presidente Cozzani ribattendo alle posizioni della politica -. Non devono esserci chiusura e contrapposizione, ma collaborazione. Enel non vuole andare via, ma restare facendo un investimento di mezzo miliardo sul turbogas. Un impianto che garantirebbe meno occupazione (da oltre quattrocento addetti a una cinquantina, tra diretti e indiretti, ndr) e che richiederebbe tra i 6 e i 10 ettari, anche se ultimamente l'azienda ha immaginato di utilizzarne di più ampliando il parco fotovoltaico, cosa che comporterebbe un minor utilizzo del turbogas. In ogni caso, quanto spazio resterà libero è una cosa da condividere con il territorio, con le sue necessità ed esigenze”. Spazio destinato a ospitare – eccoci alle idee – altre possibilità industriali. “Quali proposte? - ha continuato la presidente, che a breve lascerà il timone di Via Minzoni – Una è quella avanzata dal sindacato, che potrebbe sicuramente avere un senso, cioè iniziare un percorso di sperimentazione per la produzione di idrogeno, magari all'interno di un processo di economia circolare che sfrutti la presenza del fotovoltaico e le acque di depurazione. L'idrogeno potrebbe essere stoccato o andare in rete miscelato col metano, o ancora essere immesso in una turbina, se di ultimissima generazione. Non essendoci iniziative di questo tipo in Italia, potrebbe essere l'occasione per avere a Spezia un centro di sperimentazione importante a livello nazionale, un polo che richiederebbe tra l'altro competenze qualificate. Enel a dire il vero non sta puntando sull'idrogeno, ma il Nord Europa va lì e l'Italia non può tirarsene fuori. Inoltre questa possibilità spezzina potrebbe rientrare in una strategia di Paese e a quel punto Enel, anche se l'idrogeno non fosse nelle sue corde, non potrebbe farsi indietro. Ovviamente è tutto da verificare”. E se Enel, come riferito dalla presidente Cozzani, al momento non appare interessata all'elemento H, “Snam, realtà presente sul nostro territorio – ha continuato -, invece sta puntando sull'idrogeno e ha in corso sperimentazioni che potrebbero essere replicate”.



La presidente degli industriali ha poi prefigurato una ulteriore via, cioè “sviluppare attività di frontiera nella cantieristica nautica. Parliamo di ricerca, di trasferimento tecnologico. C'è ad esempio il tema dei nuovi materiali. Abbiamo contatti con i licenziatari - che farebbero volentieri un'attività su Spezia - di una tecnologia consistente in un materiale composito alternativo alla vetroresina, un materiale del tutto ecocompatibile sia nel processo produttivo, sia nel ciclo vita, che quindi alla fine potrebbe essere riciclato attraverso un processo di pirolisi, che richiede energia. La domanda per questo tipo di prodotti non esiste ancora e sarebbe necessario richiedere contributi importanti. Certo è che sarebbe una bellissima cosa per Spezia diventare un centro per le tecnologie innovative, un vero fiore all'occhiello visto che siamo già il primo distretto della nautica in Italia e un riferimento mondiale per i megayacht. E non limitando il discorso ai materiali: pensiamo ad esempio al discorso del trasferimento e dell'utilizzo delle rinnovabili sugli yacht e nella cantieristica”. Cozzani ha infine illustrato una terza prospettiva, vale a dire “la digitalizzazione. Sia per la cantieristica nautica, sia per la logistica, nella quale è stato riscontrato uno specifico interesse in questo senso. Sviluppare soluzioni di digitalizzazione potrebbe essere un'ulteriore possibilità”. Tuttavia, per le opzioni delineate “non esistono al momento investitori – ha proseguito la numero uno di Confindustria -. Ma comunque queste sono indicazioni che mi pare giusto dare, perché bisogna avere un minimo di politica industriale a livello territoriale. E se ci fosse condivisione su questi punti qualcosa si potrebbe sicuramente fare”. La presidente ha infine spiegato di vedere con favore il tentativo di coinvolgere nel ragionamento su futuro di Vallegrande il centro studi Enea, che già aveva provato a immaginare il domani dell'area su incarico della precedente amministrazione comunale del capoluogo.