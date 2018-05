Un nuovo sito per l'Ente bilaterale per accorciare le distanze con lavoratori e aziende

La Spezia - Un sito più funzionale con tutte le attività legate al turismo e al commercio dell'Ente bilaterale. Uno strumento per accorciare le distanze tra l'ente, i lavoratori e le aziende. La presentazione del portale si è tenuta questa mattina nella sala giunta di Confcommercio.

In precedenza era già presente un sito di riferimento. "Era necessario aggiornarlo e metterlo al passo con i tempi - hanno spiegato Luca Comiti, Mirko Talamone e Marco Callegari di Cgil, Cisl e Uil e del direttivo dell'ente bilaterale di lavoro, commercio e turismo - per dare in mano a lavoratori e aziende uno strumento puntuale per essere sempre aggiornati e con la possibilità di consultare commissioni ed eventi formativi. Mai come in questi mesi, anche a seguito delle ultime vicende di cronaca con la morte di un operaio, il tema della formazione diventa fondamentale".



L'ente bilaterale in un progetto quadriennale ha formato più di 1.200 lavoratori. "Con questo nuovo portale - ha spiegato Roberto Corsini direttore degli enti bilaterali - ci sarà occasione anche per tutti i settori coinvolti per rimanere informati anche su questo aspetto".