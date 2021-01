Un nuovo modello di sviluppo inclusivo e sostenibile: il primo webinar “ecobonus e rigenerazione urbana”

La Spezia - Si terrà martedì 19 gennaio, alle 17, il primo dei sette webinar “Econobonus e rigenerazione urbana” del progetto “Un nuovo modello di sviluppo inclusivo e sostenibile”, un percorso di studio, analisi ed elaborazione progettuale realizzato dalla Cgil spezzina in collaborazione con Fondazione di Vittorio, Auser, Federconsumatori e Sunia. “Un progetto articolato, frutto di elaborazione interna del mondo Cgil e dei suoi satelliti come Auser, Federconsumatori, Sunia, con il fondamentale contributo di metodologia di analisi della Fondazione di Vittorio, ma aperto al confronto ed alla collaborazione fattiva di soggetti esterni ed ospiti illustri - dice Lara Ghiglione, Segretario generale della Cgil spezzina - un documento corposo, ricco di spunti e proposte; ma che trascende il suo aspetto seminariale per diventare proposta politica. La nostra ambizione è quella di coinvolgere le Istituzioni, le Associazioni di categoria, le forze politiche, le rappresentanze sociali per riprogettare il futuro economico e sociale di questo territorio, tenendo assieme lo sviluppo economico e l'ambiente, il lavoro e l'innovazione, l'inclusività e l'uguaglianza sociale. Il tutto con una visione di respiro ed a lungo termine. Un appuntamento che il nostro territorio non può mancare, a partire dai progetti per il recovery fund.”



I temi trattati saranno le politiche industriali, la nautica e la cantieristica, la green economy e le politiche energetiche, il trasporto pubblico locale, le infrastrutture e la mobilità delle merci, le politiche abitative ed urbanistiche, il turismo, le imposte ed i servizi locali, lo smart working, la formazione, le politiche sanitarie e di contrasto alle fragilità sociali. Ecobonus e rigenerazione urbana sarà quindi il primo step: La Spezia città intelligente, inclusiva e sostenibile. Un webinar per analizzare e le potenzialità dell’ecobonus e illustrare i progetti di rigenerazione urbana, di efficienza energetica, di rilancio dell’edilizia sociale della Cgil. Un focus sulla realizzazione di un parco urbano al Canaletto e sulla rigenerazione urbana delle Pianazze. Ne parleranno: Graziano Gorla, Segreteria nazionale Fillea Cgil; Gianni Silvestrini, Kyoto Club; Edoardo Zanchini, Vice Presidente nazionale Legambiente; Laura Ruocco, Federconsumatori La Spezia; Cristiano Ruggia, Sunia La Spezia. Introduce e modera Luca Comiti, Segreteria Cgil La Spezia. Martedì 19 gennaio, alle ore 17, dalla pagina Facebook della Cgil spezzina.