Un nuovo corso sul turismo con Confartigianato

La Spezia - Dopo il successo delle scorse edizioni, terminate con l'evento "Job speed date" del 21 febbraio u.s., durante il quale venti operatori turistici (strutture alberghiere ed extraalberghiere, noleggi imbarcazioni e agenzie di viaggio del nostro territorio) hanno incontrato e offerto un colloquio di lavoro agli allievi che hanno partecipato con esito positivo ai corsi scorsi, Confartigianato Imprese La Spezia sta organizzando una nuova edizione del “Corso per operatore dell'accoglienza turistica”, il quale consentirà agli allievi di studiare e analizzare il ciclo cliente nelle strutture ricettive, apprendere la gestione commerciale e il marketing management, studiare le destinazioni turistiche e le principali attrattive e conoscere i principali operatori turistici del territorio. Le lezioni si svolgeranno in lingua italiana con momenti di roll playing (simulazioni in lingua inglese).

Ecco il programma del corso: introduzione; le strutture ricettive; il ciclo del cliente (fase ante – fase in – fase post); ruoli e competenze delle principali figure; normative di riferimento; tecniche di comunicazione; analisi organizzativa; il marketing applicato ai servizi di ricevimento (vendite – revenue management - budgeting); reception/front office; check in e check out; numerose esercitazioni pratiche con i gestionali di prenotazione; marketing territoriale; promozione e commercializzazione; fiere, congressi ed eventi; inglese turistico e commerciale (in collaborazione con International House). Alla fine del corso gli allievi potranno ottenere la Languagecert (certificazione rilasciata da International House).

Prerequisito: buona padronanza della lingua inglese (non ci sono limiti di età o residenza) giovedì 12 marzo 2020 alle ore 9.30 presso la sede di Confartigianato Imprese La Spezia in via Fontevivo 19 alla Spezia si svolgerà il test di livello di conoscenza della lingua inglese (gratuito).

Il corso prenderà avvio lunedì 30 marzo 2020 e si svolgerà tutti i lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 presso la sede di Confartigianato La Spezia in via Fontevivo 19 alla Spezia per una durata di 90 ore. Agli allievi più meritevoli sarà data l'opportunità di un colloquio di lavoro presso strutture alberghiere ed extraalberghiere del territorio. Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Formazione Confartigianato (lunedì-venerdì h:08.00-13.00/lunedì e mercoledì h:14.30-18.00) tel. 0187.286648 oppure all’indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.las