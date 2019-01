Un nuovo corso Hccp con Confartigianato

La Spezia - L’Ufficio Formazione Confartigianato organizza a febbraio un corso Haccp, il sistema che previene i pericoli di contaminazione alimentare, obbligatorio per gli operatori che trattano alimenti e bevande. Esso si basa sul monitoraggio dei punti della lavorazione degli alimenti in cui si prospetta un pericolo di contaminazione sia di natura biologica che chimica o fisica. Il corso prevede 4 ore di base, martedì 2 febbraio – ore 14.30 - 18.30, per chiunque opera nel settore alimentare, anche per chi effettua la sola attività di vendita. E 4 ore di specializzazione giovedì 7 febbraio – ore 14.30 - 18.30 , da aggiungere alle prime 4 ore di base, per chi effettua attività di produzione/manipolazione di alimenti e per titolari di attività del settore alimentare). Venerdì 8 febbraio – ore 14.30-16.30 modulo “Allergeni”, 2 ore in materia di allergeni, per chiunque opera nel settore alimentare. Martedì 12 febbraio dalle 14.30-18.30 si terrà invece l’aggiornamento di 4 ore per tutti coloro che hanno frequentato il corso più di 5 anni fa. Il corso si adegua così alle esigenze dei singoli utenti e alle loro esigenze. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare il numero 0187.286648 oppure mandare una e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it