Un nuovo corso Haccop con Confartigianato

La Spezia - In partenza mercoledì 18 settembre un corso Haccp per pubblici esercizi, alimentaristi, bar, attività ricettive, trasportatori. L'Haccp è il sistema che previene i pericoli di contaminazione alimentare, obbligatorio per gli operatori che trattano alimenti e bevande. Esso si basa sul monitoraggio dei punti della lavorazione degli alimenti in cui si prospetta un pericolo di contaminazione sia di natura biologica che chimica o fisica. Modulo A: 4 ore di base, per chiunque opera nel settore alimentare, anche per chi effettua la sola attività di somministrazione e/o vendita; Modulo B 4 ore di specializzazione, da aggiungere alle prime 4 ore di base, per chi effettua attività di produzione/manipolazione di alimenti e per titolari di attività del settore alimentare; Modulo “Allergeni” 2 ore in materia di allergeni, per chiunque opera nel settore alimentare. Il corso prevede l'obbligo di frequenza con firma di presenza. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0187.286648 oppure l’indirizzo di posta elettronica: formazione@confartigianato.laspezia.it