Un manuale per la partecipazione agli appalti opera dello spezzino Giulio Delfino

La Spezia - Maggioli Editore ha appena pubblicato un nuovo volume nell’ambito del settore degli appalti pubblici, “Il manuale dell’operatore economico per la partecipazione agli appalti”, facente parte dell’importante collana Appalti & Contratti.

L’autore è lo spezzino Giulio Delfino, laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Genova, da anni nel settore degli appalti pubblici lato operatore economico. Fondatore di Progetto Appalti (www.progettoappalti.it), impresa che con i propri servizi segue gli operatori economici a 360° nell’ambito degli appalti pubblici.

Il manuale, che nasce da anni di esperienza pratica maturata attraverso centinaia di partecipazioni a procedure pubbliche di gara, si propone di mettere a disposizione degli operatori economici l’esperienza e la pratica quotidiana nel settore delle gare al fine di evitare il verificarsi di errori nella presentazione della documentazione amministrativa, oltre che, naturalmente, di rendere un quadro d’insieme del mondo degli appalti e della vigente normativa che li disciplina. Il libro (clicca qui) affronta i vari aspetti ed istituti che interessano gli appalti dal punto di vista dell’operatore economico dalla prospettiva di chi deve presentare un’offerta di gara, con i relativi suggerimenti e l’analisi degli eventuali aspetti di problematicità specifici. Il taglio è pratico come pratiche sono le esigenze delle imprese che partecipano agli appalti. Il linguaggio è semplice ed accessibile per renderlo fruibile anche a coloro che non hanno ancora esperienza nel settore.

Alla parte didattico-teorica ne segue una pratico-applicativa, in cui le nozioni teoriche vengono declinate nella predisposizione della documentazione attraverso esempi guidati di compilazione dei modelli di dichiarazioni forniti dalle stazioni appaltanti.