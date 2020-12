Un esercito di ristoranti, cinema e bar

La Spezia - C'è un classificone generale che ogni anno, a cura de Il Sole 24 Ore, misura la qualità della vita nelle province italiane; ci sono poi le varie graduatorie tematiche che concorrono a costruire la posizione di ciascuno dei 107 territori considerati; infine ci sono, per ogni ambito, numerose sottoclassifiche che ne costituiscono l'ossatura. E può senz'altro essere interessante andare a vedere in quali di queste lo Spezzino (45mo nella generale con magra prestazione sul fronte 'Giustizia e sicurezza') faccia bella mostra di sé. Insomma, scoprire dove è che la provincia levantina può fregiarsi di frequentare la Top Ten.



Tre gli acuti nel settore Ricchezza e consumi: Spezzino quarto per quanto riguarda i protesti, che hanno un valore di 788 euro ogni mille abitanti, una delle situazioni più leggere dello Stivale; sempre quarta posizione in merito allo spazio abitativo medio, che è di 102 metri quadrati per componenti medi di un nucleo famigliare: insomma, si sta larghi, comodi. Terzo posto infine alla voce popolazione con crediti attivi, grazie al fatto che ne ha il 50.6 per cento dei maggiorenni residenti.

Capitolo Ambiente e servizi: sesto posto per la spesa sociale degli enti locali, con un valore pari a circa 23 euro pro capite; e quarto posto per il tasso di motorizzazione, con poco meno di 52 veicoli ogni 100 abitanti (chiaramente, meno veicoli ci sono, meglio si sta in classifica).



Le categorie Giustizia e sicurezza, Affari e lavoro e Demografia e società non regalano particolari gioie, mentre un paio di posizioni buone per puntare alle coppe arrivano dal settore Cultura e tempo libero: lo Spezzino si distingue infatti per l'alto numero di ristoranti (5.6 ogni mille abitanti), che gli frutta un quinto posto, e per quello dei cinema (0.05 ogni mille anime e quarta piazza nazionale). Insomma, ampia scelta per il binomio cena e film sul grande schermo (quando il Covid-19 renderà le cose più facili). E magari prima un aperitivo in uno dei tanti bar della provincia (3.7 ogni mille abitanti, 13mo posto nazionale).