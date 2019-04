Un corso per la cucina senza glutine assieme a Cna

La Spezia - Cna Ecipa La Spezia organizza a partire dal mese di maggio un corso di cucina senza glutine. Partendo da un’attenta classificazione e scelta dei prodotti e delle materie prime ma anche della messa in sicurezza del piano di lavoro e delle attrezzature, il corso ha come obiettivo quello di fornire ai partecipanti le fondamentali conoscenze sull’allergia e intolleranza al glutine, illustrando le tecniche di preparazione di prodotti utilizzando ingredienti privi di glutine.

Il corso si rivolge a quanti, appartenenti al settore della ristorazione, desiderino apprendere o approfondire le proprie conoscenze teoriche e tecniche sulla lavorazione e produzione di prodotti senza glutine e soddisfare al meglio la richiesta dei propri clienti con un’offerta gustosa, efficace e moderna, e a chi, anche senza esperienza nel settore, è affetto da celiachia o intende acquisire le giuste conoscenze e competenze tecniche e professionale per realizzare prodotti "gluten free".

La durata sarà di 10 ore suddivise in 4 lezioni di 2/3 ore. I docenti saranno il Dottor Massimiliano Bardi che svilupperà gli argomenti previsti dalla normativa per il Modulo celiachia del corso Haccp e Valentina Leporati titolare di Valentina Gluten Free che si occuperà dell’insegnamento della preparazione di pasta fresca e ricette dolci e salate. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza e quello relativo al Modulo Celiachia del corso Haccp. Per informazioni e richieste su corsi e orari contattare CNA Ecipa La Spezia tel. 0187 598075/76 mail: ecipa@sp.cna.it