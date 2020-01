Un contributo per il presepe di Manarola dalla Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana

La Spezia - Bvlg visita il presepe di Manarola e consegna un contributo da destinare all’associazione di Mario Andreoli, premio eccellenza 2019 Bvlg. Presente anche ilSindaco di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia.“La visita per dimostrare ancora una volta l’attaccamento al territorio da parte di Bvlg. Il premio eccellenza 2019come riconoscimento a Mario Andreoli e al suo Presepe che dal 1961 accende un’intera collina nel Comune di Riomaggiore” La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana con la visitaal Presepe di Manarola,dimostra ancora una volta la sua presenza sul territorio. La visita al presepe è il riconoscimento fattivo al lavoro di Mario Andreoli e al suo presepeche dal 1961accende un’intera collina nel Comune di Riomaggiore. Il contributo è stato consegnato all’associazione “Amici del Presepe di Manarola’,presieduta da Mario Andreoli. Il presepe,acceso per la 58°voltalo scorso 8 dicembre,rimarrà acceso fino al 31 gennaio 2020coprendoun’interacollina nel comune di Riomaggiore, alle Cinque Terre, con personaggi sempre nuovi. Mario Andreoli, 92 anni, inventore della natività luminosa più grande del mondo con i suoi 8 km di cavi elettrici, 17 mila lampadine, 300 personaggi a grandezza naturale fatti con materiali inutilizzati o riciclati. Dal 2007 il presepe è nel Guinness dei primatiquale presepev luminoso più grande del mondo.Il contributo è stato consegnato dal Cda e dalla Direzione Bvlg a Mario Andreoli, alla presenza del Sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia.Mario Andreoli con tenacia, cura e passione, lampadina dopo lampadina, figura dopo figura, ha realizzato l’ambizioso progetto di illuminare tutta una collina conil presepe, il presepe luminoso più grande del mondo. Oggi, dopo 58 anni, possiamo ancora ammirare la sua incredibile opera, sempre in evoluzione. A Manarola, nel cuore delle Cinque Terre,il presepe di Mario risplende nella notte invernale per raccontare la discesa sulla terra di Gesù Bambino fatto uomo. Un’emozione contagiosa che accende luci di speranza nel nostro futuro, che sa coniugare estro artistico, fede e tradizione in un grande messaggio di pace e fraternità.

Il presidente Bvlg Enzo Stamatie e il vicepresidente vicario Giuseppe Menchelli: “Siamo la banca del territorio e in queste occasioni che lo vogliamo ricordare. Visitare tutti insieme il Presepe di Manarola, alla presenza di Mario Andreoli e al Sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia vuole dimostrare ancora una volta la nostra presenza fisica sul territorio”.

Il direttore generale Bvlg Paolo Pelliccioni: “Un bel momento insieme alle persone che ogni giorno, passodopopasso, creano le condizioni affinché il nostro territorio cresca. Quello che ha fatto Mario Andreoli per Manarola è quello che fa Bvlg per tutto il territorio di competenza”.