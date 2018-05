Un comandante spezzino alla conquista dell'America

Nave Alpino nella più importante base Usa sull'Atlantico per sfilare sotto gli occhi dei membri del Congresso e degli ammiragli della US Navy, che valuta un programma per acquisire nuove fregate. Al comando c'è lo spezzino Davide Da Pozzo.

La Spezia - Una base navale che ha più impiegati di quanti abitanti vivano in tutta la Val di Magra, una sfilza di unità militari tra le più imponenti al mondo e di certo le più tecnologicamente sofisticate. Da ieri, attraccata al pier 1 bearth 5 della stazione navale di Norfolk, Virginia, c'è anche Nave Alpino al comando dello spezzino Davide Da Pozzo. Due giorni in mare per le prime esercitazioni al fianco della US Navy subito dopo la traversata dell'Atlantico e la sosta per la ricerca, purtroppo infruttuosa, dei velisti dispersi Aldo Revello ed Antonio Voinea.



Inizia ufficialmente la missione americana della fregata multiruolo della Marina Militare, che succede idealmente a Nave Vespucci nella visita oltreoceano. In questo caso però il significato della permanenza non è puramente simbolico e amichevole, in ballo c'è il programma di acquisizione di una classe di fregate da parte della marina statunitense per cui il progetto italofrancese delle Fremm è una delle candidate. Nave Alpino dunque nei prossimi giorni opererà sotto gli occhi attenti dei membri del Congresso Usa e degli ufficiali della US Navy che valuteranno le capacità dell'unità costruita da Fincantieri tra Riva Trigoso e il Muggiano. La penetrazione di un prodotto italiano nel protezionista mercato americano della difesa è da sempre l'obiettivo più ambito per l'industria italiana del settore.



Grande responsabilità dunque sulle spalle del comandante Da Pozzo, spezzino classe 1975, sposato con due figli. Accademia a Livorno, ha partecipato alle missioni Active Endeavour nel 2001 e Enduring Freedom nel 2005. Già comandante di Nave Sentinella e capo reparto operazioni di Nave Scirocco, ha già avuto esperienze internazionali come esperto di strategia marittima e relazioni con i Paesi Nato e Ue. Dal 2016 è tornato alla Spezia come capo ufficio operazioni e addestramento della Prima Divisione Navale. Nave Alpino rimarrà a Norfolk fino al 24 maggio prossimo.