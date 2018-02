Un caffè alla Clooney alla Terrazze

Inaugurata la boutique temporanea di Nespresso.

La Spezia - Nespresso, leader globale nel settore del caffè porzionato, prosegue il piano di espansione retail in Italia con due nuove aperture in Liguria e in Piemonte. Ha inaugurato ieri, martedì 13 febbraio, la temporary Boutique del centro commerciale Le Terrazze della Spezia, mentre venerdì 16 febbraio toccherà al punto vendita all’interno del mall Area12 di Torino.



La nuova Boutique del centro commerciale Le Terrazze si inserisce perfettamente nella variegata offerta di negozi della galleria, con uno spazio dedicato a tutti gli amanti del caffè che potranno concedersi una breve e dolce pausa tra un acquisto e l’altro. Nella Boutique è inoltre disponibile un’area recycling dove poter riconsegnare le proprie capsule esauste e contribuire così al programma di Nespresso per la raccolta e il riciclo dell’alluminio e del caffè.



Aprirà invece tra due giorni il nuovo corner Nespresso all’interno del mall Area12, uno dei maggiori punti di riferimento dello shopping torinese. Il nuovissimo temporary store sarà posizionato in una zona strategica del centro commerciale e intercetterà i numerosi visitatori offrendo loro un assaggio dell’esclusiva coffee experience di Nespresso. Grazie alla centralità del punto vendita e alla competenza dei Coffee Specialist, i Club Member avranno la possibilità di essere seguiti nella scelta e nell’acquisto dei loro gusti di caffè preferiti.



Nel 2018 Nespresso prosegue con successo l’ampliamento del proprio network di Boutique in Italia, offrendo diverse tipologie di punti vendita capaci di soddisfare le abitudini e le modalità di acquisto dei clienti in modo sempre nuovo ed originale. In particolare, il format della temporary Boutique è pensato proprio per essere accessibile a tutti i consumatori che ricercano immediatezza, praticità e facilità nella loro esperienza di shopping.