Un biennio dopo l'istituto tecnico per rivoluzionare l'industria

Ministero, università e aziende puntano sui diplomati con il progetto ITS 4.0

La Spezia - Millecentocinquanta studenti di 74 istituti tecnico superiore hanno lavorato con oltre cento aziende per attivare un centinaio di progetti di innovazione 4.0. Grazie alle metodologie didattiche del design thinking, gli Its sono entrati in contatto con le imprese di tutti i principali settori del Made in Italy per attivare veri e propri laboratori di sperimentazione attiva che hanno portato alla realizzazione di progetti che hanno valorizzato tecnologie legate a Industria 4.0.

Il programma Its 4.0 è stato attivato con il sostegno economico del Ministero dell’Istruzione e sviluppato in partnership con l’Università Ca' Foscari di Venezia con l’obiettivo di fare dei bienni post diploma una palestra di sperimentazione che consenta alle imprese e agli studenti degli Its di gestire fianco a fianco il processo di innovazione. “In assenza di un manuale di istruzioni per la quarta rivoluzione industriale, le imprese e le scuole uniscono le forze per attivare forme di innovazione congiunta - dice Stefano Micelli, docente di Ca’ Foscari e direttore scientifico del progetto - L’obiettivo di ITS 4.0 è quello di andare oltre la formazione tecnica tradizionale dando la possibilità agli studenti di analizzare le criticità delle imprese e di proporre soluzioni prototipali in versione low cost testando la soddisfazione degli utilizzatori finali”.



La Fondazione ITS della Spezia ha colto con entusiasmo la sfida lanciata dal ministero e ha aderito con grande partecipazione al progetto in partnership con l’azienda Mario Cozzani Srl. Nello specifico il progetto della fondazione spezzina è partito da una reale esigenza dell'azienda che ormai da qualche anno si sta misurando con le innovazioni tecnologiche legate alla quarta rivoluzione industriale. Il progetto sviluppato ha voluto integrarsi al processo di innovazione del sistema produttivo dell’azienda attraverso l'interconnessione delle risorse produttive e l’integrazione a livello macchina con il sistema gestionale aziendale.

Il progetto ha coinvolto tutti i 18 allievi del sesto corso Its, attualmente in svolgimento, che con il costante e attivo supporto del personale aziendale hanno analizzato nel dettaglio i processi produttivi aziendali e ipotizzato un sistema di integrazione e interconnessione con l’obiettivo di incrementare la produttività e migliorare la gestione operativa dell’azienda.

La risposta degli studenti degli Its ha confermato il potenziale di queste collaborazioni e ha messo in luce la disponibilità anche delle imprese del territorio a sperimentare insieme alla Fondazione. Questi mesi di lavoro hanno dimostrato ancora una volta l’efficacia di forme di didattica attiva centrata su casistiche reali e l’apprezzamento dei referenti aziendali per competenze apportate dagli studenti nei processi di innovazione digitale.



La conclusione dei progetti è prevista per la fine di maggio con una presentazione ufficiale dei prototipi presso la sede del Miur. Tra ottobre e novembre una selezione dei progetti più riusciti sarà presentata nell’ambito di eventi di carattere nazionale in diverse città italiane a partire dalla Maker Faire di Roma. Il progetto della Fondazione ITS della Spezia ha inoltre coinvolto anche il Digital Innovation Hub ligure, che è la “porta di accesso” delle imprese del territorio al mondo di Industria 4.0, con un intervento in aula del suo direttore, Guido Conforti, sui possibili sviluppi di innovazione del sistema produttivo locale.