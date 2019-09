Un altro anno positivo per Europa Park

La Spezia - Europa Park cresce e si avvia a chiudere il 2019 con il segno più. I dati sono stati illustrati questa mattina nella sala giunta della Camera di Commercio Riviere di Liguria della Spezia da Davide Mazzola, amministratore Unico Europa Park Srl, Francesco Fiorino, direttore Europa Park Srl e Stefano Senese, segretario generale Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Con un investimento da 6,5 milioni di euro è partita l'esperienza di Europa Park che da quasi tre anni ha cambiato il concetto di sosta in città ospitando anche il teatro e l'arte.

"Nel 2018 sono state 215.000 (+15% rispetto al 2017) le auto transitate nel parcheggio interrato di piazza Europa inaugurato nel 2016 e progettato - ha spiegato Davide Mazzola -, realizzato e gestito dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria tramite la sua società Europa Park. Trend positivo confermato anche nel 2019 essendo positivi i dati dei primi tre trimestri con una crescita annua stimata di circa il 10 per cento. Il pagamento, circa il 65 per cento, avviene tramite Telepass. Continueremo a investire anche sull'ecosostenibilità, cercheremo di contenere ulteriormente le spese di manutenzione e a breve sostituiremo con le luci a led l'illuminazione. ".



"Europa park - ha sottolineato Francesco Fiorino - nei primi due anni di attività – 2017 e 2018 – ha chiuso il bilancio in utile: + 2.690 nel 2017 (primo anno di piena e completa attività) e + 24.250 euro nel 2018 consolidando il dato positivo dell’anno precedente. Gli introiti sono cresciuti del 20 per cento nel 2018 rispetto al 2017. La struttura ha raggiunto oggi la sua piena maturità tecnico operativa: obiettivo, d’ora in avanti, è mantenere i livelli raggiunti sia in termini di flussi di cassa, sia in termini di fruizione del servizio, nonché in termini di sicurezza dell’infrastruttura. Europa Park è diventato un vero punto di riferimento anche per molti turisti ai quali si affiancano molti professionisti. Tutto questo non era scontato e come Pubblico abbiamo lavorato in assoluta trasparenza: per tre volte il Tar ci ha dato ragione, siamo rientrati nei controlli di routine della Dia dimostrando l'assoluta regolarità in tutto e recentemente abbiamo avuto una certificazione da parte della Corte dei Conti".



Per accedere si paga 1,50 all’ora, come il costo della sosta in superficie pur trattandosi di un parcheggio in struttura nella realizzazione del quale Europa Park ha anche sostenuto i costi dei lavori di riqualificazione della piazza. Inclusi nella tariffa ci sono tutti i servizi in termini di confort, sicurezza e tecnologia che l’infrastruttura possiede.

"Europa Park - ha aggiunto Stefano Senese - ha le tariffe più economiche del nord Italia per essere un parcheggio in struttura. Il bilancio direi che è più che positivo. Siamo riusciti a portare avanti la filosofia che Europa park non è soltanto un posto dove lasciare la macchina ma alimenta un concetto più ampio: arrivi, parcheggi e hai dei servizi compreso quello di poter ricaricare la batteria".