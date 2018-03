Ultimi posti per il corso di personal shopper e addetti alle vendite

Le lezioni saranno tenute da Sabrina Allori, consulente d’immagine e docente per il settore ‘Style & Beauty’.

La Spezia - Ultimi posti disponibili per iscriversi alla quinta edizione del corso per ‘Addetti alle vendite e Personal Shopper’, organizzato dalla Confcommercio Imprese per l’Italia. Il corso avrà inizio nel mese di aprile, per cinque lunedì di fila, dalle 9 alle 13. Ogni lezione avrà infatti una durata di quattro ore: oltre ad una parte teorica, supportata da materiale video, sono anche previste prove pratiche in negozio. Il personal shopper è oggi una figura moderna, il cui operato è teso alla costruzione o alla valorizzazione di uno stile personale, che sia ad hoc per il cliente. Nel settore ‘vendita del prodotto moda’ c’è bisogno di evoluzione. Dall’era della semplice transizione economica si è infatti passati a quella della relazione del cliente. Il venditore, oggi, ha infatti un nuovo ruolo perché diventa un vero e proprio consulente, aggiungendo così valore al prodotto. Questo è possibile qualora si riesca a interpretare i desideri del cliente.



Il venditore-consulente può infatti, attraverso la comprensione delle aspettative e la soluzione dei problemi in maniera creativa e professionale, far sì che l’esperienza dello shopping sia molto più felice e appagante.

Il corso si rivolge quindi agli addetti alle vendite, ad aspiranti personal shopper e a professionisti del settore. Ma anche a semplici appassionati di moda che desiderino migliorare la propria immagine personale. Le lezioni saranno tenute da Sabrina Allori, consulente d’immagine e docente per il settore ‘Style & Beauty’. Sabrina si è formata all’Accademia di stile di Carla Gozzi, ha preso parte a corsi di specializzazione ed è certificata a livello europeo come ‘Coach Store Manager’. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Laura Ghini, responsabile del corso, al numero 01875985133 o tramite mail: ghini@confcommerciolaspezia.it