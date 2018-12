Uiltec riunisce i lavoratori delle aziende del territorio

La Spezia - Si è riunito il coordinamento territoriale degli Rls della Uiltec Liguria sotto la guida di Simone Palmieri, neo-coordinatore del gruppo di lavoro che vede raccolti gli RLS di realtà come Sanlorenzo Yacht, Intermarine GNL Italia, Iren, Eni Gas e Luce, Comdata rappresentati rispettivamente da Maurizio Bassanetti, Andrea Musso, Gabriele Paganini, Alan Tonelli, Antonio Ferrari, Andrea Danovara e Marco Martufi.



I rappresentanti dei lavoratori del mondo dell’energia, della chimica del tessile e del manifatturiero, alla presenza del segretario generale Salvatore Balestrino, sono stati invitati da Palmieri ad illustrare le proprie esperienze aziendali evidenziando problematiche e criticità, sia con l’intento di fotografare lo stato dell’arte dell’applicazione della normativa inerente la salute e la sicurezza in importanti realtà locali, sia con la volontà di portare a fattor comune atteggiamenti propositivi che, al pari dell’auspicato consolidamento dell’adozione di buone prassi, dovranno essere il filo conduttore del 2019.



Palmieri ha altresì ribadito come il coordinamento territoriale si farà promotore di iniziative a favore dell’informazione e della formazione quali cardini di una corretta diffusione di una cultura della sicurezza che a fatica riesce ad emergere come condizione indispensabile per la qualità del lavoro. La Uiltec ringrazia tutti i partecipanti nella consapevolezza che soltanto con un lavoro di squadra si possano affrontare e risolvere i problemi legati ad una materia tanto attuale e complessa.