Uil saluta Roncallo: "Ha fatto del porto un ambiente aperto"

La Spezia - "Esprimiamo gratitudine e riconoscenza a Carla Roncallo, presidente l'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale che in questi anni ha saputo stabilire ottime relazioni sindacali, facendo del porto un ambiente aperto e pronto al confronto con le parti". Lo affermano Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria e Marco Furletti (foto), segretario generale Uiltrasporti La Spezia. "Sono stati anni in cui abbiamo potuto apprezzare le qualità di una donna preparata che ha puntato allo sviluppo del bacino spezzino e del territorio, valorizzando il lavoro dei tanti addetti che lavorano all’interno del sistema portuale. Certamente Roncallo avrà altre soddisfazioni negli ambiti e negli incarichi in cui deciderà di esprimersi. Auspichiamo un cambio nella gestione dell’authority all’altezza della Roncallo e, possibilmente, nella continuità di gestione", concludono.