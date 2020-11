Uil: 'Trenta giorni di proroga al contratto Coopservice? Speriamo servano ad avviare un concorso"

La Spezia - "Ci auguriamo che la proroga tecnica di un mese al contratto a Coopservice per il servizio di pulizia, sanificazione e supporto logistico data da Asl5, sia funzionale a inserire, in modo definitivo e senza più rinvii, le 158 OSS nell’organico di Asl5, altrimenti non si capirebbe come mai la durata sia di soli 30 giorni.

La Uil Liguria ha sempre sostenuto la necessità di ricercare la soluzione migliore per non escludere nessuna lavoratrice e nessun lavoratore dal processo di reinternalizzazione in Asl 5 dell’attività di Operatrice/operatore Sanitaria/o. In questi mesi in tanti si sono sciacquati la bocca con facili soluzioni, dando solo false speranze ai lavoratori. Noi fin dall’inizio della vertenza abbiamo sempre sostenuto che la soluzione dovesse passare da una forma di selezione pubblica riconoscendo la professionalità conseguita in anni e anni di lavoro prestato presso la Asl 5. Occorreva e occorre riconoscere l’anzianità, l’esperienza è la professionalità dell’attuale personale di Coopservice.

Bene, come Uil della Liguria speriamo, anzi confidiamo, che questi 30 giorni serviranno proprio per mettere in campo un concorso per titoli per l’assunzione delle 158 OSS necessarie all’Asl 5".



Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria

Marco Furletti, segretario generale Uiltrasporti La Spezia