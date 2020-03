Uffici di Confartigianato aperti soltanto la mattina

La Spezia - Nell'attuale contesto sanitario, Confartigianato ha attivato un sistema di procedure aziendali che, in ragione dell'evolversi della situazione, prevedono il rispetto delle Ordinanze, Protocolli e di quanto altro disposto dalle Autorità competenti in materia. Gli uffici di Confartigianato La Spezia saranno aperti al pubblico da domani 11 marzo al 03 aprile solo al mattino dalle 08.30 alle 12.30 (sino al 3 aprile 2020) per pagamenti e pratiche non rinviabili, nel rispetto delle precauzioni sanitarie. Confartigianato si affida al senso di responsabilità di tutti nell'accedere agli uffici, senza generare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Ricordiamo ai soci che è possibile pagare tramite bonifico e contattare preferibilmente gli uffici e le sedi per telefono, via e-mail o concordando un appuntamento. Ecco i recapiti delle sedi: La Spezia (ufficio provinciale) tel. 0187.286611; La Spezia (Via Roma 88) tel. 0187.730938; Sarzana tel. 0187.621427; Levanto tel. 0187.808518. Per rimanere sempre aggiornato visita il nostro sito: www.confartigianato.laspezia.it o seguici sui social