Tutti pronti per i saldi, diritti e doveri

La Spezia - Sabato 5 gennaio inizieranno anche alla Spezia i tanto attesi saldi invernali che si protrarranno fino a lunedì 18 febbraio. La Confartigianato spezzina ricorda alcune regole fondamentali per i commercianti come l'obbligo di esporre un cartello che deve essere posto nell’esercizio ben visibile dall’esterno almeno 3 giorni prima dell’inizio della vendita stessa, i cartellini sulla merce devono indicare il costo intero, la percentuale di ribasso e il nuovo costo; i prodotti in vendita devono essere di fine stagione e non degli anni passati; inoltre la legge regionale n. 1/2007 stabilisce che “non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi per la medesima merceologia di prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione. Per medesima merceologia di prodotti s'intendono: a) abbigliamento; b) calzature; c) biancheria intima; d) accessori di abbigliamento; e) pelletterie.” “Per coloro che andranno a fare acquisti in cerca di occasioni – dichiara Antonella Simone responsabile del settore commercio di Confartigianato della Spezia – ricordiamo che è meglio diffidare di capi di abbigliamento che non si possono provare anche se tale obbligo, da parte del venditore, non esiste e raccomandiamo sempre di conservare lo scontrino che potrà essere utilizzato per la sostituzione o il rimborso di quanto pagato in caso di merce “fallata” o non “conforme”. Ricordiamo inoltre che i pagamenti si possono effettuare con carte di credito o bancomat”.