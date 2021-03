Turismo spezzino dimezzato dal Covid-19

La Spezia - Il turismo spezzino esce dimezzato dal 2020 del Covid-19. Un crollo purtroppo preventivabile vista la pandemia. In particolare, il dato provinciale parla di un -53 per cento di arrivi di turisti nella nostra presenza, scesi dai 946.528 del 2019 ai 444.445 del 2020; e di un -46 per cento di presenze (cioè i giorni pernottati), passati da oltre 2 milioni e mezzo a meno di un milione e 400mila. Il calo, non è difficile immaginarlo, ha caratterizzato in maggiore misura i turisti stranieri (-275.821 arrivi, – 671.716 presenze), benché siano ovviamente scesi anche quelli italiani. E gennaio e febbraio, mesi che ancora guardavano al Covid-19 come a qualcosa di esotico e lontano, avevano visto numeri in salita. I dati dell'Osservatorio regionale sul turismo consentono poi di entrare nel dettaglio di alcune realtà comunali, a cominciare dal capoluogo: La Spezia nel 2020, rispetto al 2019, ha perso quasi il 57 per cento (-147mila) di arrivi e quasi il 49 per cento (-267mila) delle presenze. Calo pesante ma più contenuto per Lerici: perso circa il 37 per cento degli arrivi (29mila di meno) e quasi il 33 delle presenze (- 74mila).

A Levanto sia gli arrivi (-56mila) sia le presenze (-170mila) sono scesi del 48 per cento. Sarzana sconta un -42 per cento per quanto riguarda gli approdi di turisti (ne sono arrivati 20mila di meno) e un calo di quasi il 39 per cento in merito alle notti dormite nelle strutture ricettive del territorio (-73mila). Infine Monterosso: giù del 64 per cento gli arrivi (-63mila), del 63 per cento le presenze (-155mila).



Arrivi La Spezia: -56,67%, -146.645 (258.766 nel 2019 – nel 2020 112.121)

Presenze La Spezia: -48,64%, -266.911 (548.705 nel 2019 – 281.794 nel 2020)



Arrivi Lerici: - 36,62%, -29.027 (79.270 nel 2019 – nel 2020 50.243)

Presenze Lerici: -32,66%, - 74.224 (227.230 nel 2019 – 153.006 nel 2020)



Arrivi Levanto: – 48,29%, 55.744 (115.437 nel 2019 – 59.693 nel 2020)

Presenze Levanto: -48,31%, -170.275 (352.452 nel 2019 – 182.177 nel 2020)



Arrivi Monterosso: - 64,08%, -63.054 (nel 2019 98.400 – nel 2020 35.346)

Presenze Monterosso: -63,11%, - 154.615 (nel 2019 245.005 – nel 2020 90.390)



Arrivi Sarzana: -42,45%, -20.111 (47.375 nel 2019 – 27.264 nel 2020)

Presenze Sarzana: -38,61%, - 73.070 (189.241 nel 2019 – 116.171 nel 2020)



