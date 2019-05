Turismo, l’offerta dell’Alto Mediterraneo incontra gli operatori italiani ed esteri

Il 7 e 8 giugno alla Spezia la due giorni d’affari ospitata nelle sale del Castello San Giorgio e della Mediateca.

La Spezia - Blue Hub, Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, organizza alla Spezia, nell’ambito del progetto transfrontaliero Sistina di cui è capofila, una due giorni di incontri professionali legati alla presentazione del catalogo del grand tour dell'Alto Mediterraneo dal titolo #grandtourupmed. Il 7 e 8 giugno, un gruppo selezionato di buyer italiani ed esteri (tour operator, agenzie di viaggio e associazioni turistiche) potrà conoscere i pacchetti turistici dell’Alto Mediterraneo (tra cui quelli che coinvolgono il territorio spezzino) costruiti da una pluralità di operatori turistici intorno ai seguenti temi: diporto, enogastromia, bike, benessere e salute, wedding e moto tour. L’evento, grazie al supporto del Comune della Spezia, si terrà a Castello San Giorgio e alla Mediateca regionale.



Oltre agli operatori professionali che hanno contribuito direttamente alla costruzione dei primi pacchetti turistici inseriti nel catalogo #grandtourupmed, può partecipare agli incontri chiunque operi nei territori di riferimento (Liguria, Corsica, regione Sud Paca - Provenza, Alpi, Costa Azzurra - Sardegna e Toscana Costiera) e proponga itinerari e servizi riferiti ai temi individuati in particolare consorzi e reti di operatori, associazioni, catene alberghiere, aziende che gestiscono portali con pacchetti ad hoc. Le proposte del catalogo saranno consultabili sul sito web dedicato animato anche da blogger e influencer italiani che francesi. Per iscriversi (scadenza iscrizioni martedì 4 giugno 2019) scaricare la circolare tecnica e compilare il modulo di adesione al seguente link: http://www.bluehub-rivlig.it/index.php/564-borsa-del-turismo-dell-alto-mediterraneo-evento-di-incontri-professionali-b2b



L’iniziativa prevede il coinvolgimento di un numero limitato di partecipanti i cui profili aziendali saranno sottoposti a valutazione e accettazione da parte del soggetto organizzatore. Il progetto Sistina (Sistema per il turismo innovativo nell’Alto Mediterraneo) finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014/2020, ha come obiettivo la promozione dell'offerta turistica secondo modalità innovative che consentano la destagionalizzazione dei flussi in arrivo e la maggiore permanenza sui territori. Coordinato in qualità di capofila da Blue Hub, Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, il progetto abbraccia come territori di cooperazione la Liguria, la Toscana Costiera, la Sardegna, la Corsica e la regione Sud - Paca (Provenza, Alpi, Costa Azzurra) e gli altri partner sono Comune di Pietrasanta, Agenzia per il Lavoro Regione Sardegna, Camera di Commercio Alta Corsica Bastia, Rete delle Imprese Turistiche dell’Alto Tirreno, Gip Fipan - Nizza.