Turismo in Italia e in Europa: Cristina Raso ne parla con Alessandra Priante e i professori del Sant'Anna

La Spezia - Prima o poi torneremo a viaggiare con la consapevolezza che è necessario uno sguardo globale per capire le nuove sfide che ci aspettano in un settore, quello del turismo, che è stato duramente colpito in questo lungo anno.

Una filiera estesa e tantissimi professionisti stanno lottando per una ripartenza che possa fornire anche un nuovo modello di sviluppo e cambi di paradigma che sembrano sempre di più necessari per uno sviluppo Italiano e Europeo.

Il webinar Innovation Restart Chats della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa è intitolato ‘Re-Open Europe: collaborazione e concorrenza nel turismo europeo dopo la pandemia’ , il webinar si terrà domani mercoledì 10 marzo 2021 a partire dalle ore 18.30.

L'evento vedrà come ospiti Alessandra Priante (Direttrice della Commissione Europea del World Tourism Organization (Unwto), Nicola Bellini (Docente dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna) e Cristina Raso (Esperta di management e marketing turistico).

Il panel sarà moderato da Alberto Di Minin e Andrea Tenucci, rispettivamente Direttore e Vicedirettore della MIND Community.

La spezzina Cristina Raso, commenta: "Sono entusiasta della partecipazione a questo panel, la Scuola Sant'Anna che ho frequentato per conseguire il master in Management dell'innovazione nel 2005, è istituto di grande valore internazionale, Alessandra Priante è una professionista illuminante che ho avuto il piacere di conoscere alcuni anni fa. Avremo modo di dialogare virtualmente per dipanare alcuni dubbi sulle pratiche recenti per la ripartenza nell'era Covid e per rappresentare con brevi giri di tavolo uno spaccato del nostro settore, così ricco di potenzialità e prospettive soprattutto Europee."

L’audience potrà seguire il webinar live-stream su YouTube ed interagire con i guest speaker attraverso la chat. La community dell'Istituto di Management della Scuola Sant'Anna e tutti gli interessati potranno seguire la diretta iscrivendosi attraverso la mail mind@santannapisa.it

A questo link gli episodi della prima edizione qui il link