Turismo, i sindacati: “Tutelare i lavoratori. Asti convochi un tavolo permanente provinciale”

La Spezia - “Uno dei settori più messi in crisi dal coronavirus sul nostro territorio è il turismo: sono necessarie tutele per i lavoratori ed iniziative per ripartire”. Così Luca Comiti, Filcams Cgil, Mirko Talamone, Fisascat Cisl, e Marco Callegari, Uiltucs Uil, che continuano: “Come sindacati ci aspettavamo di essere convocati al tavolo sul turismo del Comune della Spezia, la tutela dei lavoratori deve essere un interesse primario anche per gli enti locali. C’è bisogno di provvedimenti straordinari per tutelare posti di lavoro e salari, che devono attivare il Governo nazionale e la Regione, imprescindibili in un settore in cui già esistono troppe situazioni di precariato: ammortizzatori sociali e sgravi fiscali in busta paga per i lavoratori. Ed i Comuni devono farsi portatori di queste richieste assieme ai sindacati. Inoltre, tutti gli attori economici, sociali ed istituzionali devono fare squadra per individuare soluzioni pratiche per uscire dalla crisi: marketing territoriale, progetti di comunicazione, eventi culturali e di spettacolo, sinergie tra territori, sostegno per le imprese turistiche. Noi ci siamo, e chiediamo all’assessore Asti che si faccia promotore di un tavolo permanente di tutto il territorio provinciale, oltre la Dmo, in cui coinvolgere istituzioni, associazioni di categorie e sindacati.”