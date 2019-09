Turismo: cresce Spezia, in calo Lerici, Levanto e Monterosso

La Spezia - Ha il segno meno il turismo spezzino di luglio 2019 rapportato allo stesso mese del 2018. Precisamente, la nostra provincia ha avuto un calo del 2.16 per cento sul fronte degli arrivi nelle strutture ricettive (da 142.922 a 139.834) e del 3.61 per cento per quanto concerne le presenze – cioè le notti dormite – passando da 429.093 a 413.589. Lo dicono i dati ufficiali dell'Osservatorio turistico della Regione Liguria, che attestano anche come il computo annuo parziale gennaio-luglio (il mese più recente con dati disponibili) restituisca una lieve flessione per lo Spezzino: -1.3 per cento a livello di arrivi (da 554.327 a 547.124), -3.04 per cento come presenze (da 1.437.156 a 1.393.462).



L'Osservatorio prende il considerazione anche una serie di comuni ritenuti rappresentativi. Lo Spezzino ne conta quattro: La Spezia, Lerici, Levanto e Monterosso. Per il capoluogo è stato un luglio di crescita rispetto al 2018: un totale di 33.181 arrivi (più 6 per cento) e 71.219 presenze (più 5.4 per cento). Buoni numeri che vanno a migliorare ulteriormente lo score dei primi sette mesi del 2019: 147.500 arrivi e 304.695 presenze, cioè un incremento del 10 e del 5.57 per cento rispetto al 2018. Doppia flessione invece per Lerici, che rispetto al luglio 2018 ha perso il 6.15 per cento degli arrivi (passando da oltre 12.600 a meno di 12mila) e il 3.25 per cento delle notti dormite (che da più di 39.700 sono diventate meno di 38.500). Il pallottolliere generale del 2019 lericino dice 47.474 arrivi e 121.793 presenze, rispettivamente meno 4.85 e meno 2.41 per cento rispetto all'anno precedente.



Calo generalizzato anche per Monterosso: nei primi sette mesi dell'anno la località cinqueterrina, rispetto al 2018, ha perso il 4.92 per cento degli arrivi (totale 57.424) e il 5.83 per cento delle presenze (totale 139.654). Segno meno anche guardando al solo confronto luglio 2019-luglio 2018: arrivi (poco meno di 15mila) giù del 5.45 per cento, presenze (scese sotto le 40mila) calate di oltre due punti percentuali e mezzo. Chiude Levanto con un andazzo anche in questo caso numericamente inferiore rispetto al 2018: un luglio da meno 5.35 per cento di arrivi e meno 3.05 per cento di presenze (circa 18mila e 60mila totali) e calo del 7.74 per cento (arrivi) e dell'8.88 per cento (presenze) guardando ai primi sette mesi del 2019, che in valori assoluti hanno raccolto 66.468 arrivi e 195.394 notti dormite.