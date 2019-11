Turismo bene le presenze ma "crolla" il mercato dell'extralbeghiero

La Spezia - Abusivismo nel comparto del turismo. Figure non accreditate e irregolari che prendono una fetta di mercato di chi lavora con costanza rispettando normative e regole in materia di sicurezza. Fenomeni che alla Spezia sono soprattutto sotto gli occhi degli operatori. La provincia e il territorio comunale con lo sforzo di operatori e associazioni di categoria cercano di consolidare lo status di meta turistica della città ma le insidie da stanare sono parecchie.

E' emerso anche questo nel corso della presentazione dei dati, raccolti per macro aree da Confcommercio nazionale, nell'ambito di "Legalità ci piace" che questa mattina ha dato voce a chi lavora nel settore turistico.

Se si ragiona in un'ottica di vivibilità da parte del turista per Riccardo Vernazzani, responsabile del settore extalberghiero di Confcommercio: "La Spezia è cambiata in positivo e alla richiesta del cliente, se ci troviamo in una città sicura, possiamo rispondere positivamente. Negli anni la situazione è migliorata dal punto di vista della percezione".

"L'aspetto meno piacevole - ha proseguito - è dal punto di vista economico. Facendo un bilancio del 2019 tra colleghi abbiamo riscontrato che è il primo anno in cui registriamo una sensibile contrazione del giro d'affari. Non dipende dal fatto che ci siano meno turisti ma dal fatto che il traino economico è cresciuto meno rispetto al numero delle strutture. Il calo si attesta tra il 25 e il 35 per cento in meno che per aziende, familiari, piccole".

"Al contempo - ha aggiunto - aumentano gli oneri. Se pensiamo alla fatturazione elettronica, il registratore di cassa per il settore sono tutti costi in più. Per le aziende familiari sono costi in più che fanno decrescere il fatturato. La coperta si sta accorciando".



Facendo il punto sulla legalità Vernazzani ha concluso: "A volte i comportamenti non sfociano nell'illegale ma assistiamo all'immissione nel mercato di strutture che non hanno una spiegazione logica. Ci sono prezzi sulle piattaforme online, i cui costi di partenariato non sono bassi, con camere a 20-25 euro a notte anche in alta stagione. Diventa difficile operare. La conclusione logica: qualcosa non torna. Ultimamente anche le autorità hanno spesso le mani legate a causa delle normative poco chiare. Noi lavoriamo al 90 per cento con i portali online e le fatture a fine mese arrivano. Ci sono però degli altri operatori che non sono trasparenti e che si avvalgono di non professionisti. Chi lavora seriamente rischia di uscire dal mercato".



"Abbiamo fatto un'ulteriore analisi con gli associati del settore immobiliare- ha concluso Gianfranco Bianchi presidente di Confcommercio la Spezia -.Sono aumentate sensibilmente gli appartamenti ristrutturati per entrare nel settore turistico e rimessi subito in vendita perché non riuscivano a trarne il profitto sperato. Troppa concorrenza abbassa i prezzi".