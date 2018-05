Turismo avanti tutta: "Ma servono servizi e una regia"

Confartigianato e Cna ascoltate in commissione. Menchelli: "Dmo sembra caduta nel nulla". Matellini: "Occorrono soluzioni".

La Spezia - La microimpresa non gode di ottima salute. A sottolinearlo stasera in Comune le associazioni di categoria Confartigianato e Cna nel corso della commissione su situazione economica e opportunità di sviluppo e di occupazione del territorio spezzino. Le piccole imprese, parola delle due associazioni, hanno avuto cali in quasi tutti i settori fatta eccezione per il wellness e la cura della persona. Cresce invece in maniera inarrestabile il settore del turismo. Lo scenario è quello delle montagne russe, però fatte con la vita delle famiglie e dei lavoratori.



Il tema dell'occupazione alla Spezia è sempre caldo e Giuseppe Menchelli, direttore di Confartigianato, lo ha ben rimarcato nel suo intervento. Per edilizia e difesa i cali occupazionali sono stati anche del 40 per cento da un anno all'altro (nel primo settore mancano grandi infrastrutture e le molte ristrutturazioni private sono giunte al termine, mentre per il secondo mancano appalti dal 2016).



La partita del turismo è quella che adesso va giocata perché al momento è il settore in maggiore espansione. Una crescita che però rischia di portare all'implosione del mercato. "E' vero - ha detto Menchelli -, il mercato cresce, le attività aumentano, in pochi mesi sulle piattaforme siamo arrivati anche a mille iscrizioni di nuove attività. Tutto questo, però, senza controllo, crea precedenti e improvvisazione, con il rischio che tutto quello che è stato costruito negli anni possa crollare miseramente. E' chiaro che servono più controlli ma mai come adesso ci rendiamo conto di quanto occorra una vera cabina di regia".



"I turisti - ha proseguito Menchelli - hanno bisogno di servizi. E noi dobbiamo tenere gli occhi aperti per fare in modo che non ci siano dispersioni o discrepanze. Un esempio è la tassa di soggiorno, che cambia dalla Spezia ad altri Comuni, un altro è la questione dei pullman turistici. In questo secondo caso il problema sembra spostarsi e non viene affrontato. Anche per quanto riguarda la Dmo (Destination Management Organization, ndr) bisogna capire come muoversi. Sembra caduta nel nulla".



I dati. Alla Spezia una media di 300 notti all'anno. Le imprese delle affittacamere sono gestite principalmente da donne e il prezzo di una stanza ammonta a 80 euro a notte, con una media di 300 pernottamenti in un anno. "Il problema - ha aggiunto Menchelli - è che con questa crescita smisurata sono comparsi i primi annunci di stanze a 19 euro. In questi casi bastano poche recensioni negative per far crollare il mercato e purtroppo ne cogliamo i primi segnali. Valutiamo anche l'ipotesi avanzata in altre città del mondo: per contenere certi fenomeni sono stati stabiliti regolamenti di affitti a lunga durata con un minimo di tre mesi".



Il direttore della Cna spezzina Angelo Mattellini si è focalizzato sulla questione dei servizi: "Molte famiglie hanno fatto la scelta sul turismo per una questione di necessità. Però mentre il settore cresce per creare nuovo sostentamento non va dimenticato un concetto fondamentale: chi viene qui ha bisogno di servizi e non c'entrano i colori politici. Questa città necessita di una cabina di regia. Un primo passo verso la Dmo è corretto ma vanno affinati tutta una serie di aspetti. Servono soluzioni, è chiaro che le difficoltà ci sono".