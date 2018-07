Turismo, accordo con Coperama: nasce il sistema di acquisto centralizzato

La Spezia - Con l'obiettivo di essere sempre più vicini alle aziende del settore, nei giorni scorsi Confindustria ha istituito il nuovo “Servizio di Gestione degli Acquisti”. Tale servizio, che rappresenta un’assoluta novità per il territorio, sarà svolto in collaborazione con Coperama Italia Srl sulla base di un accordo di cui l'associazione è esclusivista. Il servizio, completamente personalizzato e svolto esclusivamente attraverso una piattaforma web, si basa su un sistema di acquisto e di approvvigionamento centralizzato e collettivo, specificamente orientato alle imprese del settore turistico, alberghiero e ristorazione.



L’accordo riserva importanti condizioni di favore oltre ai consistenti risparmi, derivanti dalle economie di scala che Coperama riesce a generare con i fornitori convenzionati (fino al 20%) ed un unico interlocutore per le più svariate esigenze: il catalogo web Coperama, infatti, comprende più di 30.000 articoli e consente di consultare o acquistare on-line tutto ciò di cui un hotel ha bisogno in campo food&beverage, forniture, servizi, attrezzature, arredo, ecc.

Per poter valutare concretamente la potenzialità di questo accordo, tutte le imprese interessate, possono da subito richiedere una “Spend Analysis” gratuita su un’ampia gamma di articoli di uso comune o su eventuali specifiche necessità; l’analisi consentirà di quantificare puntualmente il potenziale risparmio ottenibile. Per ogni eventuale richiesta di informazione ed approfondimento: Luca Cardini 0187.725203 cardini@confindustriasp.it Rita Tanzi 0187.725208 tanzi@confindustriasp.it). Per maggiori info: www.coperama.it/corporative/