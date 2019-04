Trenino turistico bloccato in Via Prione per il cantiere

Confcommercio imprese per l'Italia non ci sta: "Si poteva scegliere un altro periodo".

La Spezia - “Non vogliamo fare polemica, ma chiediamo, come associazione, di essere ascoltati, per il bene della città”. Lo scrive in una nota Confcommercio Imprese per l’Italia dopo che questa mattina il trenino turistico che fa il giro della città si è dovuto fermare a metà strada per la presenza del cantiere, dovendo quindi fare manovra per tornare indietro davanti allo stupore di molti.



“Siamo favorevoli al rifacimento della pavimentazione delle zone pedonali cittadine, ma la scelta del periodo interessato dai lavori deve essere programmato con maggiore lungimiranza - precisa Confcommercio imprese per l’Italia La Spezia che prosegue sui lavori per il rifacimento della pavimentazione in pietra di via Prione -. Più volte abbiamo chiesto all’Amministrazione di tenere in considerazione il periodo in cui vengono aperti i cantieri ma evidentemente non siamo stati presi in considerazione. È stato scelto il periodo peggiore per dare inizio ai lavori: la Pasqua è alle porte e tre navi da crociera attraccheranno nel porto spezzino tra oggi e giovedì”.



Confcommercio è convinta che i lavori siano da fare, ma contesta la mancanza di strategia dinanzi alla scelta del periodo. “Sono 1.928 i passeggeri a bordo della nave attraccata oggi. 5429 domani e altri 3470 giovedì - si legge nella nota di Confcommercio Imprese per l’Italia - . Non comprendiamo come sia possibile non tenere in considerazione del maggiore afflusso di persone che in questi giorni visiteranno la nostra città. Le date di arrivo delle crociere si sanno con l’anticipo di oltre un anno e anche l’arrivo della Pasqua non è una sorpresa. Se vogliamo essere una città davvero una città turistica, la prerogativa è quella di farci trovare pronti, essere ospitali e programmare gli interventi. Anche le imprese devono essere avvisate per tempo dell’inizio dei lavori. Cosa che continua a non accadere”.