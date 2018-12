Tre milioni e mezzo per l'entroterra spezzino

Assessore regionale Mai: “Contributi erogati al 100% della spesa ammissibile”.

La Spezia - Dalle misure 8.3, 8.4 e 8.5 del Psr - Programma di sviluppo rurale 2014-2020, sono stati finanziati 3.5 milioni di euro per i comuni della provincia della Spezia per la prevenzione agli incendi boschivi, il ripristino delle foreste danneggiate e la sentieristica. Lo rende noto l'assessore regionale allo Sviluppo dell'entroterra Stefano Mai. «Questi sono contributi erogati al 100% della spesa ammissibile - spiega l’assessore Stefano Mai - che vanno a difesa del nostro patrimonio boschivo e al ripristino di alcuni sentieri vocati per l’attività outdoor».

La Misura 8.3 (Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici) ha finanziato i comuni con 250 mila euro, in particolare i comuni di Bonassola e di Rocchetta Vara per la sistemazione di viabilità forestale. Inoltre, per Bonassola è stato finanziato il contestuale miglioramento boschivo con finalità antincendio in Località Monte Grumo, e per il comune di Rocchetta Vara sono stati finanziati gli idranti e il ripristino del laghetto antincendio.

La Misura 8.4 (Ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici) ha finanziato con 880 mila euro il comune di Lerici per la sistemazione di versante in frana e contestuale miglioramento delle formazioni boschive in località Eco del Mare.

La Misura 8.5 (Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste) ha finanziato i comuni con 2.5 milioni di euro, in particolare il comune di La Spezia per il miglioramento boschivo e ripristino di aree attrezzate per gli escursionisti, ripristino di viabilità forestale e sistemazione di versante in località Telegrafo - Campiglia; il comune di Bonassola per il ripristino di rete sentieristica con intervento sulla vegetazione lungo la viabilità in località Monte Grumo, piano di assestamento forestale delle proprietà comunali; il comune di Lerici per il ripristino del sentiero escursionistico Lerici-Tellaro: sentiero dei poeti; il comune di Monterosso al mare per il miglioramento boschivo e ripristino di aree attrezzate per gli escursionisti e sentieristica anche in Comune di Pignone; il comune di Carro per il rispristino di sentieristica e realizzazione di piazzole di sosta; i comuni di Framura e Maissana per il piano di assestamento forestale delle proprietà comunali; il comune di Riccò del Golfo di Spezia per il ripristino di viabilità forestale e tracciati escursionistici; il comune di Sesta Godano per il ripristino di viabilità forestale e tracciati escursionistici, miglioramenti boschivi in Località Tre Confini e Pignona, realizzazione di bivacco lungo Alta Via dei Monti Liguri, piano di assestamento delle proprietà comunali, frazionali e private; e il comune di Varese Ligure per il piano di assestamento forestale delle proprietà frazionali, ripristino di viabilità e sentieristica a finalità escursionistica, realizzazione di aree attrezzate, ripristino di viabilità per finalità escursionistiche: Alta Via dei Monti Liguri, realizzazione di aree di sosta.

Inoltre, è stato finanziato l’Ente Parco Monte Marcello Magra per gli interventi di recupero e messa in sicurezza della rete sentieristica nell'area del Caprione - Comuni di Ameglia e Lerici.