Tre aziende spezzine pronte per la quarta edizione di Cambiamenti

La Spezia - L'innovazione, con Cna nazionale, si premia con ventimila euro. E' questo l'ambito riconoscimento per la quarta edizione di "Cambiamenti" che individuerà, tra 970 aziende associate a Cna presenti in tutta Italia, le più innovative. Dalla provincia spezzina ne partiranno tre: Valentina Gluten Free, Adas Mobile e Affitto certificato.

La partecipazione di queste aziende e alcuni dettagli della quarta edizione del concorso sono stati illustrati questa mattina nella sede spezzina di Cna in Via Padre Giuliani alla Spezia.

"Cna investe nell'innovazione - ha spiegato Valentina Figoli responsabile per la sezione spezzina di Cambiamenti - con questa iniziativa che in quattro anni ha visto crescere la partecipazione da tutte le regioni d'Italia. Le adesioni alla prima edizione erano 500, quest'anno sono diventate 970. Trentacinque aziende provengono dalla Liguria e tre dalla Spezia. I 20mila euro del premio verranno investiti in un crowdfounding, per l'altro primo classificato ci sarà una vacanza per due persone nel circuito Blu serena, per il secondo e il terzo classificato 5mila euro da investire sempre in un crowdfounding".



Cambiamenti è il premio che Cna dedica alle imprese, per finanziare le risorse migliori del paese: le persone e le idee. La parola poi è passata alle aziende e ai suoi rappresentanti: Valentina Leporati per "Valentina gluten free", Marco Pozzatello di Adas Mobile e l'avvocato Raffaele Rizzo per "Affitto certificato".

L'azienda sarzanese di Valentina Leporati parte da una vicenda personale: "Convivo con la celiachia dalla nascita. Ci sono grandi limiti nei confronti di chi lo è, infatti la mia esperienza di vita mi ha anche portato a isolarmi. A 18 anni mi sono tatuata la spiga sbarrata e da li ho cominciato un percorso particolare. Due anni fa dopo un licenziamento ho preso in mano la mia vita e ho ricominciato dal mio laboratorio e con 5mila euro in investimenti. Il mio scopo è far capire che la celiachia è la normalità e ci si può convivere con serenità offrendo anche ai miei clienti le informazioni giuste e no, i miei prodotti non fanno dimagrire (sorride, ndr). Sono un'altra cosa".



Dall'artigianato "puro", per il quale si investe sul corpo e nel suo sostentamento, in provincia si parla anche di meccatronica. A crearsi una fetta importante nel mercato è l'azienda Adas Mobile che ha sviluppato una particolare applicazione.

"Noi lavoriamo nel settore del meccatronico - ha spiegato Marco Pozzatello di Adas Mobile - della riparazione dell'auto. Adas Mobile è un network di point affiliati e ha creato un'applicazione che permetta di incrociare domanda e offerta in maniera rapida e funzionale. I sistemi Adas, acronimo di Advanced Driver Assistance Systems, sono progettati per garantire sicurezza e comfort alla guida, sono sempre più diffusi sui veicoli di ultima generazione, comprese le utilitarie. Pensiamo, ad esempio, alla frenata di emergenza autonoma, al controllo assistito della velocità, al mantenimento della corsia, al riconoscimento dei pedoni e della segnaletica stradale, solo per citarne alcuni".



L'innovazione passa anche dal settore immobiliare e all'incrocio di dati per la vita in una nuova casa con serenità. Ed è qui che si inserisce l'azienda "Affitto certificato" che vede un incrocio di dati tra: agenzie immobiliari, padroni di immobili e chi cerca casa. L'azienda è costituita dall'avvocato Raffaele Rizzo, Paolo Franco, Gianluca Costa, Paolo Rosi, l'avvocato Giuseppe Rughi, Alessandro La Viola, Paolo Venturini Biondi, Giovanni Chiesa.

"Siamo esperti in locazione - ha spiegato Rizzo - e il nostro scopo, attraverso due piattaforme, è la produzione di un certificato, ossia il curriculum del buon inquilino, che risolve alla radice il problema dei mancati pagamenti nel mercato delle locazioni".