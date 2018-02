Trattori e fitosanitari inaugurano i nuovi corsi Coldiretti

La Spezia - A marzo partiranno i nuovi corsi di formazione 2018 di Coldiretti La Spezia, indirizzati alle aziende di ogni settore produttivo agricolo e a tutti gli appassionati che riservano il loro tempo libero alla terra.



Negli ultimi anni è aumentato il numero di persone che si dedica con passione all’agricoltura e all’allevamento, facendo riscontrare, soprattutto tra i giovanissimi, un notevole incremento delle iscrizioni alle scuole tecniche secondarie e università agrarie, iscrizioni che fanno aumentare la possibilità di ricerca e innovazione in un settore come l’agricoltura, costantemente in evoluzione. È per questo motivo che, per chi fa questo mestiere “da una vita”, diventa sempre più forte l'esigenza di essere costantemente aggiornato su opportunità, innovazioni e normative in vigore.



I corsi Coldiretti mirano a mantenere alti i livelli di formazione anche degli imprenditori già operativi, dalla formazione obbligatoria a quella di specializzazione, in modo da poter garantire l’acquisizione di competenze e crediti formativi obbligatori.



I primi corsi a partire per la provincia della Spezia saranno:



-Corso per abilitazione alla guida dei trattori



-Corso per patentino fitosanitario (utilizzo, rinnovo e vendita)



Il Corso per l’abilitazione alla giuda dei trattori, di 4 ore, è indirizzato a titolari di P. IVA con almeno due anni di comprovata esperienza di guida dei mezzi agricoli, antecedente il 2015.



Il secondo invece è indirizzato a tutte le persone che gestiscono a vario titolo i prodotti fitosanitari (sostanze attive o preparati impiegati per la difesa delle colture agrarie e delle derrate alimentari). Il corso si articolerà in moduli come segue: primo rilascio per utilizzo di prodotti fitosanitari, corso da 20 ore e 12 ore per utilizzo rinnovo; primo rilascio per vendita, corso da 25 ore e 12 ore per vendita rinnovo; primo rilascio per consulenza, corso da 25 ore e 12 ore per consulenza rinnovo.







Tutti i corsi di Coldiretti Liguria sono a pagamento e si svolgono presso le sedi provinciali, al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.



Si organizzano anche corsi per Hobbisti che possono, oltre che partecipare, segnalare eventuali tematiche per corsi futuri.



Per avere maggiori informazioni sui Corsi in uscita, invia una mail a carmela.ficili@coldiretti.it o contatta l’ufficio di Coldiretti La Spezia tel. 0187736041.