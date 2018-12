Trasporto pubblico, Fit Cisl: "Certezze su lavoratori e affidamento in house per prossimi anni"

La Spezia - La Fit-Cisl, In merito allo stato di agitazione proclamato da tutte le sigle sindacali, in funzione ai presunti tagli al. Tpl ha appreso a seguito della riunione di questa mattina in provincia le dichiarazioni del presidente Cozzani il quale ha assicurato che non ci saranno ripercussioni suoi livelli occupazionali del personale. Ma non abbiamo dati ufficiali sui tagli previsti e a seguito della riunione dei sindaci svoltasi ieri in provincia, con un nostro presidio sindacale di protesta, sembra ci sia l'impegno ad riequilibrare il trasporto pubblico. Inoltre il sindacato continua nella sua direzione fino ad avere certezze per i suoi dipendenti e per l'affidamento all'Atc esercizio del trasporto in house per i prossimi 10 anni. Questo ci metterebbe al riparo da ingressi di privati e la certezza di continuare a lavorare sul nostro territorio.



Il segretario MORETTI MARCO



Il coordinatore BRUNI FAUSTO