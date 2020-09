Trasporto ferroviario portuale, gara aggiudicata per 38.8 milioni

La Spezia - Aggiudicata la gara per la gestione del trasporto ferroviario all'interno del perimetro portuale spezzino, bandita dall'Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale all'inizio della primavera. Due le offerte pervenute in Via del Molo; a spuntarla, quella dell'aggregazione temporanea di imprese formata da Mercitalia shunting & terminal srl (capogruppo) e da La Spezia shunting railways spa, realtà quest'ultima che si è occupa del servizio in oggetto dal 2013, e che è partecipata al 20 per cento dall'Autorithy. Del 3 per cento il ribasso d'asta messo sul piatto, per un valore definitivo dell'offerta, quindi, pari a 38 milioni e 800mila euro. L'Ati vincitrice si appresta quindi a diventare gestore unico del comprensorio ferroviario, delle manovre e dei collegamenti tra i depositi della Spezia marittima, Migliarina e Santo Stefano Magra. La durata della concessione è fissata in cinque anni con opzione di rinnovo per altri tre.