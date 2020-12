Transcom assicura: "Sarà garantita l’applicazione della clausola sociale"

La Spezia - Alla luce dell'aggiudicazione dei servizi di "call center inbound-outbound" per Findomestic attualmente erogati dalla società Customer Digital Service Srl alla Spezia, la società Transcom, desidera dare aggiornamenti a tutte le parti interessate "al fine di fornire la corretta informazione in merito alle procedure previste per il cambio d’appalto ed evitare la diffusione di informazioni infondate e che non siano frutto delle nostre comunicazioni". Attraverso un comunicato ufficiale, l'azienda italiana leader nel settore della customer experience, specializzata in servizi di assistenza clienti, ribadisce "che sarà garantita l’applicazione della clausola sociale. Come previsto dall’articolo 53 del ccnl Telecomunicazioni in data 1° dicembre, Transcom ha avviato la procedura informando le organizzazioni sindacali e il fornitore uscente dell'avvio della attività previste in ottemperanza alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia, inviando una comunicazione alle Organizzazioni Sindacali Nazionali.



Nella medesima data le organizzazioni sindacali hanno risposto fornendo disponibilità ad incontrare l’azienda. L’incontro è previsto per il giorno 10 dicembre. “Desideriamo condividere da subito l’inizio di questo percorso, che siamo sicuri sarà molto importante per tutti: come detto, la nostra volontà è valorizzare le competenze delle persone coinvolte e creare nella nostra futura nuova sede alla Spezia un polo di eccellenza per Transcom e Findomestic” - ha dichiarato Gianluca Gemma, Transcom Italian Cluster CEO. Tra i clienti italiani di Transcom ci sono player nazionali ed internazionali, leader in svariati settori (bancario, telecomunicazioni, fintech, white goods, farmaceutico). Il Gruppo è una global company nata in Svezia nel 1995 che fornisce soluzioni innovative per la gestione della customer experience e per il customer care grazie al proprio team di oltre 26.000 “local specialists” in più di 20 Paesi, erogando i servizi in 33 lingue con un fatturato consolidato di circa 550 milioni di euro.



