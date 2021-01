Trading online: ecco le strategie d'investimento più gettonate del momento

La Spezia - L’attuale situazione globale continua a spingere molti risparmiatori verso il mercato azionario, alla ricerca di opportunità più interessanti per proteggere il capitale dall’inflazione e dai costi sui depositi, tentando di ottenere anche rendimenti adeguati alle proprie esigenze. Nel 2020 il trading online è cresciuto in Italia in modo considerevole, con migliaia di nuovi trader che si sono iscritti sulle piattaforme dei broker autorizzati per investire in maniera indipendente.



Per questo motivo nel 2021 sono in molti a monitorare con attenzione i mercati, per scoprire come investire nel modo giusto e approfittare delle potenzialità del trading finanziario. Come suggerito dai professionisti di TradingOnlineGuida.com, per farlo è necessario operare adottando tecniche e strategie d’investimento adeguate, da scegliere in base agli obiettivi da raggiungere, alle proprie competenze e al tipo di asset su cui fare trading, considerando una propensione al rischio ottimale e l’utilizzo di sistemi di protezione come gli ordini di stop loss.



Day trading: la speculazione a breve termine con i CFD

Una delle strategie più apprezzate dai trader autonomi è il day trading, un’attività ad alto rischio basata sull’analisi tecnica. Con questo metodo si specula sulle oscillazioni delle quotazioni degli asset, acquistando contratti derivati conosciuti come CFD, per cercare di rivenderli ad un prezzo conveniente. In questo caso è essenziale prevedere la direzione della quotazione nel breve termine, per capire se entrare con una posizione short o long sull’asset.



Il day trading con i CFD permette di operare su grandi quantità di ordini, cercando profitti bassi ma su tante operazioni realizzate, studiando i grafici e usando gli indicatori per individuare le tendenze e i momenti più opportuni per aprire e chiudere le posizioni. In genere gli investimenti vengono realizzati all’interno della stessa giornata di negoziazioni, altrimenti è possibile pagare le commissioni di overnight e mantenere il contratto oltre le 24 ore classiche.



Il day trading sta diventando sempre più popolare fra i trader alle prime armi, tuttavia è un’attività più adatta agli investitori professionisti. Ciò perché servono competenze adeguate in ambito finanziario, l’utilizzo di software avanzati per ottimizzare il tempismo nel posizionamento degli ordini, con accessi diretti ai mercati finanziari e connessioni ultraveloci. Nel complesso il day trading presenta un rischio piuttosto elevato, inoltre bisogna conoscere bene l’analisi tecnica.



Position trading: gli investimenti classici di lungo periodo

A differenza del day trading, con il position trading si effettuano investimenti con obiettivi di lungo termine, utilizzando in questo caso soprattutto l’analisi fondamentale per individuare i titoli giusti da mettere in portafoglio. Ovviamente gli orizzonti temporali possono essere diversi, da alcune settimane fino a vari anni, passando dall’acquisto diretto della azioni di società quotate, fino alla compravendita di contratti derivati sugli asset.



Con il position trading è indispensabile studiare il business dell’azienda sulla quale si vuole investire, analizzando nel dettaglio anche il settore di riferimento, per capire ad esempio se la società potrebbe essere favorita da una tendenza al rialzo nel breve o medio termine. Di norma, quando i mercati sono molto volatili e instabili si realizzano poche o nessuna operazione, mentre lo scenario perfetto è un mercato con poche fluttuazioni e turbolenze minime.



La massima espressione del position trading è rappresentata dalla strategia d’investimento di Warren Buffett, da sempre famoso per tenere alcune azioni in portafoglio per decine di anni. Nel settore alcuni broker online come eToro consentono di negoziare azioni a zero commissioni, un’occasione da valutare per chi preferisce operare sul lungo termine. Questi investimenti si possono effettuare anche tramite l’acquisto di ETF, fondi quotati che replicano un indice offrendo rendimenti interessanti nel lungo periodo.



Swing trading: investire sui movimenti dei prezzi

Tra le strategie d’investimento più gettonate dai trader di oggi c’è anche lo swing trading, una tecnica che si posiziona a metà strada fra il day trading e il posizione trading. La caratteristica principale è la presenza di un movimento dei prezzi, un andamento che può essere indifferentemente al rialzo o al ribasso, l’importante è che le quotazioni si muovano e lo facciano seguendo una tendenza.



Gli specialisti dello swing trading sono alla costante ricerca dei trend, e per farlo usano l’integrazione tra l’analisi tecnica e quella fondamentale, un approccio che consente di monitorare con precisione i mercati, per identificare le tendenze utili e adatte a questo tipo di strategia d’investimento. Negli ultimi anni molti trader hanno iniziato a impiegare anche appositi software, per automatizzare lo studio dei prezzi secondo regole e algoritmi accurati.



La scelta delle tecniche di trading da usare dipende dalle proprie esigenze, dal tipo di investimenti che si vogliono effettuare e dagli obiettivi, tenendo conto delle competenze necessarie per operare con le varie strategie. L’opzione migliore consiste nell’investire prima di tutto nella formazione professionale, in questo modo si potrà scegliere tra una maggiore gamma di soluzioni, oppure adoperare varie tecniche allo stesso tempo per ottimizzare le performance e minimizzare il rischio.